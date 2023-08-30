Дин Лижэнь, Андрейкин и Карлсен выступят на турнире Speed Chess Championship

Портал Chess.com опубликовал список участников онлайн-турнира Speed Chess Championship, который пройдет с 4 по 22 сентября.

В частности, в заявке числятся российский гроссмейстер Дмитрий Андрейкин, действующий чемпион мира из Китая Дин Лижэнь и норвежец Магнус Карлсен, который в этом году стал победителем Кубка мира.

Матчи будут состоять из трех этапов с различным контролем времени: по 90, 60 и 30 минут с добавлением. Призовой фонд Speed Chess Championship составит 150 тысяч долларов.

Также на турнире выступят Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Левон Аронян, Уэсли Со (все – США), Алиреза Фируджа, Максим Вашье-Лаграв (оба – Франция), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Юй Янъи (Китай), Гукеш Доммараджу, Нихал Сарин, Сантош Видит, Арджун Эригайси (все – Индия).