Дин Лижэнь, Андрейкин и Карлсен выступят на турнире Speed Chess Championship

Теги Левон Аронян Магнус Карлсен Хикару Накамура Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Дмитрий Андрейкин Дин Лижэнь Юй Янъи Алиреза Фируджа Сантош Видит Алексей Сарана Нодирбек Абдусатторов Гукеш Доммараджу Арджун Эригайси Нихал Сарин Speed Chess Championship Шахматы

Портал Chess.com опубликовал список участников онлайн-турнира Speed Chess Championship, который пройдет с 4 по 22 сентября.

В частности, в заявке числятся российский гроссмейстер Дмитрий Андрейкин, действующий чемпион мира из Китая Дин Лижэнь и норвежец Магнус Карлсен, который в этом году стал победителем Кубка мира.

Матчи будут состоять из трех этапов с различным контролем времени: по 90, 60 и 30 минут с добавлением. Призовой фонд Speed Chess Championship составит 150 тысяч долларов.

Также на турнире выступят Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Левон Аронян, Уэсли Со (все – США), Алиреза Фируджа, Максим Вашье-Лаграв (оба – Франция), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Юй Янъи (Китай), Гукеш Доммараджу, Нихал Сарин, Сантош Видит, Арджун Эригайси (все – Индия).

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