Глава ФШР о переходах шахматистов: «Сожалеем что, они поменяли гражданство. Но незаменимых нет»

В Федерации шахмат России высказались о перешедших в другие страны игроках.

«Каждый случай носит индивидуальный характер. Сегодня у нас 415 тысяч человек среди действующих профессионалов. Из них только 65 поменяли гражданство. Этот процесс происходит постоянно.

Есть пять шахматистов высокой квалификации. Сожалеем что, они поменяли гражданство. Но незаменимых нет, как мы видим по нашим результатам в году.

Надеемся, что и дальше будем добиваться больших успехов», – сказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?