ФШР подписывает 10-летние контракты с перспективными шахматистами: «Если спортсмен решит сменить страну, то должен будет вернуть затраты, которые понесли инвесторы»

Теги сборная России сборная России жен Андрей Филатов ТАСС деньги Андрей Есипенко ФШР Шахматы

В Федерации шахмат России рассказали о 10-летних контрактах для спортсменов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова, эти меры принимаются, чтобы минимизировать возможность отъезда шахматистов за границу.

«ФШР уже в этом году начала работать в этом направлении. С перспективными шахматистами мы подписываем 10-летний контракт.

Со своей стороны федерация помогает продвигаться, способствует привлечению спонсоров, тренеров. Делаем все, чтобы талантливый российский шахматист мог максимально реализовать свой талант.

Если спортсмен примет решение сменить страну, то должен будет вернуть все затраты, которые понесли инвесторы в его становление и продвижение. Летом первый подобный контракт мы подписали с Андреем Есипенко.

Также отмечу, что ФШР справляется с незагрузкой тренеров сборной в связи с недостаточным количеством международных соревнований. За шестью ведущими тренерами сборных России мы закрепили наиболее талантливых ребят – всего 14 молодых, перспективных шахматистов.

При том и персональные тренеры продолжают работать с ними. И уже есть первые результаты – мы стали чемпионами Азии и вторыми на мире», – рассказал Филатов.

Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?

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26 комментариев

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ЦСКА1960
И кто же эти "инвесторы"? Они из своего личного кармана инвестируют?
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Dmitry Rozanov
Назад в СССР..
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LAnd
Крепостное право на новый лад
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Kappa Pride
Ответ Ильдар М
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в СССР не было школы, СССР был единственной страной, где шахматисты были на обеспечении у государства, поэтому могли тренироваться сколько влезет
+18
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Rio (BLR)
)
за 10 лет часть перспективных явно разочаруют. И им 10 лет платить будут?
Или это будут такие хитрые контракты которые ФШР смогут легко разрывать, а спортсмены нет?
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Madcomposer
А налоги ему тоже вернут?)
+6
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Evgeniy Bozylev
Ответ dmitrysomov
Инвесторы - это государство, то есть, мы с вами. Инвестиции - это не только деньги, но и интеллектуальная собственность. Проще говоря, условный тренер Борис Петрович в детской школе Тамбова. Отучился - будь добр, отработай на страну. Или компенсируй.
а доходов от продажи недр, которые тоже по конституции нам с вами принадлежат, недостаточно для финансирования детской спортивной школы в Тамбове?
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mibX
Если федерация действительно будет развивать спортсменов, то это имеет смысл и для спортсменов и для федерации. Однако федерацию критикуют практически все топовые шахматисты как занявшие позицию власти, например, Карякин, условно нейтральные как Ян, так и откровенно антиправительственную как большинство шахматистов, для которых мировозренческим авторитетом является Каспаров. Исходя из этого кажется, что эти действия очередная фикция, которая направлена не на развитие шахматистов, а на закабаление их этим контрактом. Впрочем, хотелось бы ошибаться.
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ilya1809
Ответ riverman1980
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Скоро это 1 миллиард рублей будет стоить 1000 долларов. К тому же невозможность выступать на высшем уровне во всех видов спорта увы уменьшит количество приходящих в спорт. К тому же так как с коррупцией не борятся то найдутся лазейки. К тому же государство активно выходит из международных договоров либо игнорирует не угодные, так что миллиард и любая компенсация будет во влажных фантазиях чиновников, страны тоже просто будут игнорировать такие требования. Придумать много чего не сложно, сложно этим управлять и внедрять особенно если у тебя только метод кнута.
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Alcibiades
Чет вспоминается старая реклама банка "Мемориал", сделанная Бекмамбетовым, та, что про Александра II. Где крестьянин лебедям крылья подрезает:
- Стрижём, ваше величество, чтобы не улетели!
- Кормить надо лучше, они и не улетят.
Но в конце концов они улетают даже с подрезанными крыльями)
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United
Эти инвесторы потом и на Новую землю могут отправить на годик, остудить пыл
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Дмитрий Осипов
ага, а если спортсмен заканчивает спортивную карьеру через 4 года, например (решил уйти добровольцем), он тоже должен вернуть деньги? в контракте будет прописаны варианты, или опять "по согласованию сторон"? а если он решает закончить карьеру, но тренируется сам (шахматы онлайн), а потом через 5-6 лет решает снова играть в рейтинге? как это все в контракте указано?
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Andreas Shev
Назад в крепостное право.
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Evgeniy Bozylev
А например инвесторы которые на свою накопительную пенсию постоянно отчисляют, они потом смогут все свои затраты вернуть? Что говорит федерация
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Evgeniy Bozylev
я думаю теперь семьи, в которых есть способный в каком-либо спорте ребенок, будут просто уезжать из России
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arisstopane
10ти летние контракты?! - реально аналоговнет!
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Kit Belleu
А кто и как будет считать приход и расход.Прибыль вернут спортсмену. А если шахматист просто решил закончить с шахматами, то как?
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Желько Ражнатович
Ответ dmitrysomov
Инвесторы - это государство, то есть, мы с вами. Инвестиции - это не только деньги, но и интеллектуальная собственность. Проще говоря, условный тренер Борис Петрович в детской школе Тамбова. Отучился - будь добр, отработай на страну. Или компенсируй.
Тренер - это не интеллектуальная собственность🤦‍♂️
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still young
Вот интересно подробности этих так называемых контрактов
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Kit Belleu
Шахматы сложный вид спорта.Шахматы это постоянная работа мозга и определить кто кому должен нереально.
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bad_bear
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Ответ Dmitry Rozanov
Назад в СССР..
придумай что-нибудь поинтереснее, правдоруб 🤦‍♂️
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Желько Ражнатович
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
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Какой же мусор в голове.
Предлагаю не мелочиться и приковывать шахматистов на цепь, раз уж им бегать-прыгать не нужно.
Еще можно попробовать потребовать у Франции компенсацию за Алехина.
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dmitrysomov
Ответ ЦСКА1960
И кто же эти "инвесторы"? Они из своего личного кармана инвестируют?
Инвесторы - это государство, то есть, мы с вами. Инвестиции - это не только деньги, но и интеллектуальная собственность. Проще говоря, условный тренер Борис Петрович в детской школе Тамбова. Отучился - будь добр, отработай на страну. Или компенсируй.
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