ФШР подписывает 10-летние контракты с перспективными шахматистами: «Если спортсмен решит сменить страну, то должен будет вернуть затраты, которые понесли инвесторы»

В Федерации шахмат России рассказали о 10-летних контрактах для спортсменов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова, эти меры принимаются, чтобы минимизировать возможность отъезда шахматистов за границу.

«ФШР уже в этом году начала работать в этом направлении. С перспективными шахматистами мы подписываем 10-летний контракт.

Со своей стороны федерация помогает продвигаться, способствует привлечению спонсоров, тренеров. Делаем все, чтобы талантливый российский шахматист мог максимально реализовать свой талант.

Если спортсмен примет решение сменить страну, то должен будет вернуть все затраты, которые понесли инвесторы в его становление и продвижение. Летом первый подобный контракт мы подписали с Андреем Есипенко.

Также отмечу, что ФШР справляется с незагрузкой тренеров сборной в связи с недостаточным количеством международных соревнований. За шестью ведущими тренерами сборных России мы закрепили наиболее талантливых ребят – всего 14 молодых, перспективных шахматистов.

При том и персональные тренеры продолжают работать с ними. И уже есть первые результаты – мы стали чемпионами Азии и вторыми на мире», – рассказал Филатов.

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