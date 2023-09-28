Ян Непомнящий: «Мне нравится играть за сборную. Но ФШР очень любит пристраиваться ко всем успехам и не очень любит много для этого делать»

Ян Непомнящий рассказал, почему его не устраивает работа Федерации шахмат России.

– Федерация шахмат России – это казенная такая организация. Она вроде даже не считается государственной. Просто организация, она каким-то образом систематизирует работу, проводит календарные турниры. Она делает технический минимум.

– Она занимается популяризацией шахмат в России?

– Думаю, нет. Я читал, что где-то есть ресторан, в котором 50 лет подают одно и то же жаркое – горшочек все время варится, у них поэтому звезда Мишлен. Тут – то же самое. Они поддерживают огонь, чтобы жаркое варилось, но не скажу, что они делают что-то сверх этого.

Филатову, может, и хорошо. Он как глава федерации в какой-то момент – для меня это было неочевидное решение, попросту дико – он являлся или является старшим тренером мужской сборной России. С одной стороны, прикольно – он с командой. С другой, он, будучи шахматистом невысокой квалификации, участвовал в определении состава команды.

Сейчас этого, наверное, уже нет – ему перестало быть интересно, но ему интересно как тренеру сборной получать какие-нибудь госнаграды за успехи.

В марте-апреле у меня был короткий диалог с Глуховским (бывшим исполнительным директором ФШР). Я говорю: может, федерация поможет со сборами или оплатой тренера. Ответил: нет. Я своими силами справился, подготовился. Возвращаюсь (с турнира), девушка пресс-атташе просит интервью для сайта, я отвечаю: давай. Она говорит: только важно сказать, как тебе федерация помогла в подготовке.

Наверное, это происходит повсеместно, не только в шахматах. Но я разозлился. Вы мне отказали прямым текстом, а потом упомяни вас, как только выиграл. Это был официальный сайт ФШР.

А что есть? Пресс-конференции, вечеринки неплохие проводят в Центральном доме шахматиста. Давно там не был, но думаю, утренники проходят по плану.

– Как так получилось, что лучший шахматист России не хочет выступать за сборную России?

– Мне очень нравится играть за сборную, командные турниры – мои любимые.

Но федерация очень любит пристраиваться ко всем успехам и не очень любит много для этого делать. Это меня расстраивает. Я бы с удовольствием играл бы за сборную, если бы сборная никак не ассоциировалась бы с федерацией.

Это проблема высказывания: когда говоришь, что при нынешней федерации не хочешь играть за сборную, заголовок звучит как «Непомнящий отказался играть за Россию». Это совершенно не соответствует действительности.

Вдруг рак на горе свистнет, они начнут что-то делать – изменится отношение, откроются школы, мы через 5 лет увидим много наших новых гроссмейстеров – и все это будут плоды работы федерации.

Но пока я не вижу никакой работы. Мне просто уже надоело. Мне кажется, что они делают настолько меньше, чем могли бы, и считают, что это нормально, – сказал .