Вице-президент ФШР о переходах российских шахматистов: «Думаю, через какое-то время они будут пытаться вернуться»

В Федерации шахмат России назвали причину переходов игроков в другие сборные.

В 2023 году стало известно, что выступать под флагами других стран будут Санан Сюгиров, Владимир Федосеев, Алексей Сарана, Антон Демченко и другие российские гроссмейстеры.

«Переходы в шахматах практически не связаны со спортивными причинами, многие привыкли играть в Европе, и не хотят ездить по Азии.

ФИДЕ (Международная шахматная федерация) дала шахматистам право спокойно переходить в европейские федерации, и мне кажется, что эти правила слишком либеральные, спортсмены уходят от нас без всяких компенсаций.

Сейчас наша федерация мало что может с этим процессом поделать, но нужно трезво смотреть на ситуацию и думать, как воспитывать следующее поколение шахматистов.

Что касается ушедших, я думаю, что через какое-то время они будут так или иначе пытаться вернуться», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

В этом году ФШР перешла из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

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