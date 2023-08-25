Вице-президент ФШР о переходах российских шахматистов: «Думаю, через какое-то время они будут пытаться вернуться»

Теги ФИДЕ сборная России сборная России жен Сергей Смагин Европейский шахматный Союз ФШР Азиатская шахматная федерация Шахматы

В Федерации шахмат России назвали причину переходов игроков в другие сборные.

В 2023 году стало известно, что выступать под флагами других стран будут Санан Сюгиров, Владимир Федосеев, Алексей Сарана, Антон Демченко и другие российские гроссмейстеры.

«Переходы в шахматах практически не связаны со спортивными причинами, многие привыкли играть в Европе, и не хотят ездить по Азии.

ФИДЕ (Международная шахматная федерация) дала шахматистам право спокойно переходить в европейские федерации, и мне кажется, что эти правила слишком либеральные, спортсмены уходят от нас без всяких компенсаций.

Сейчас наша федерация мало что может с этим процессом поделать, но нужно трезво смотреть на ситуацию и думать, как воспитывать следующее поколение шахматистов.

Что касается ушедших, я думаю, что через какое-то время они будут так или иначе пытаться вернуться», – сказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

В этом году ФШР перешла из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Россия потеряла 160 шахматистов за 1,5 года. Неужели скоро останется один Карякин?

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5 комментариев

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Алексей Агеев
После того, как Европа замерзнет, или до?
+6
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+6
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Павел Мельников
И мы, благородные и незлопамятные, обязательно примем их. Как отец принимает блудного сына.
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Idacius
А зачем они захотят вернуться? Потому что мы пообещаем их завалить деньгами?
0
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Дедушка Джо
На коленях😂
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GibsonFlyingV
Надеюсь,эти обстоятельства, при которых возникнет желание вернуться, наступят как можно скорее
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