Исполнительный директор ФШР о переходах шахматистов: «Это выглядит каплей в море. Из числа сменивших федерацию только 13 имеют международные звания»

Теги ФИДЕ сборная России сборная России жен ФШР Александр Ткачев Шахматы

В Федерации шахмат России назвали «каплей в море» число переходов спортсменов.

В частности, исполнительный директор федерации Александр Ткачев прокомментировал информацию о том, что в период 2022–2023 годов в другие страны перешел 141 российский шахматист.

 

«Прежде всего важно отметить, что в российском рейтинг-листе официально зарегистрировано 410 тысяч шахматистов, поэтому цифра 141 в этой пропорции выглядит каплей в море.

Сравнения с другими видами спорта также кажутся мне не совсем уместными, поскольку нужно сравнивать количество профессиональных или зарегистрированных спортсменов, а статистика других федераций не публикуется.

Кроме того, из числа спортсменов, сменивших федерацию, только 13 имеют международные звания – гроссмейстера или международного мастера. У каждого из них своя история, многие давно живут в Европе, поэтому их переход по новым облегченным правилам ФИДЕ (Международной шахматной федерации) был лишь вопросом времени.

Федерация шахмат России проводит свою работу по популяризации шахмат в стране, организует все запланированные турниры, интегрируется в азиатскую шахматную семью и находится в контакте с ФИДЕ по вопросу возвращения сборных на международную арену», – заявил Ткачев.

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