Сергей Шипов: «Кузубов повел себя как нормальный человек, не поддался давлению политики»

Теги Сергей Шипов Анна Музычук Александра Горячкина Политика Юрий Кузубов Владислав Артемьев Grand Swiss Tournament (Большая швейцарка) Шахматы

Сергей Шипов высказался о рукопожатии российского и украинского гроссмейстеров.

Россиянин Владислав Артемьев и украинец Юрий Кузубов пожали друг другу руки перед началом и после окончания партии седьмого тура на турнире Grand Swiss.

«Обсуждать надо не факт рукопожатия, а его отсутствия, как это было у Александры Горячкиной и Анны Музычук. Я уверен, что если бы не было камер, то они все жали бы друг другу руки и общались бы друг с другом нормально, по-человечески.

Конечно, сейчас идет огромное давление на украинских спортсменов из-за политической ситуации, они боятся, что на родине на них косо посмотрят, но Юрий Кузубов повел себя как нормальный человек, не поддался давлению политики, он все сделал правильно.

Рукопожатие – это рефлекс нормального спортсмена, воспитываемый в детстве, и я надеюсь, что Юрию ничего за это не будет на Украине.

Если говорить об их партии, то я до сих пор в шоке от нее. После титанических раздумий Владик сделал странную ошибку, из-за которой дальше можно было не играть. Артемьев обыграл себя сам, Кузубов ничего оригинального не сделал. У меня нет никакого рационального объяснения случившемуся», – сказал международный гроссмейстер.

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