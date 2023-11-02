Сергей Шипов: «Кузубов повел себя как нормальный человек, не поддался давлению политики»

Сергей Шипов высказался о рукопожатии российского и украинского гроссмейстеров.

Россиянин Владислав Артемьев и украинец Юрий Кузубов пожали друг другу руки перед началом и после окончания партии седьмого тура на турнире Grand Swiss.

«Обсуждать надо не факт рукопожатия, а его отсутствия, как это было у и . Я уверен, что если бы не было камер, то они все жали бы друг другу руки и общались бы друг с другом нормально, по-человечески.

Конечно, сейчас идет огромное давление на украинских спортсменов из-за политической ситуации, они боятся, что на родине на них косо посмотрят, но Юрий Кузубов повел себя как нормальный человек, не поддался давлению политики, он все сделал правильно.

Рукопожатие – это рефлекс нормального спортсмена, воспитываемый в детстве, и я надеюсь, что Юрию ничего за это не будет на Украине.

Если говорить об их партии, то я до сих пор в шоке от нее. После титанических раздумий Владик сделал странную ошибку, из-за которой дальше можно было не играть. Артемьев обыграл себя сам, Кузубов ничего оригинального не сделал. У меня нет никакого рационального объяснения случившемуся», – сказал международный гроссмейстер.