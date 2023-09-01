Горячкина об отношениях с украинскими шахматистками: «Мы здороваемся, но не в присутствии телекамер, чтобы у них не было проблем»

Теги Кубок мира Анна Музычук Александра Горячкина Политика Нургюл Салимова Шахматы

Александра Горячкина рассказала об отношениях с украинскими шахматистками.

Ранее россиянка выиграла Кубок мира.

– Когда вы узнали, что в финале сыграете с Салимовой, а не с украинкой Анной Музычук, не стало легче на душе? Ведь российско-украинское противостояние с учетом политической ситуации могло привести к каким-то инцидентам?

– Меня настраивали не вестись на мелкие провокации и просто играть в шахматы. Я выступаю за спорт вне политики. И никаких предпосылок для того, что что-то может пойти не так, не было.

А в шахматном плане мне, наверное, было бы чуть проще играть с Анной. Потому что мы сыграли много партий, я ее хорошо знаю и понимаю, к чему надо готовиться и как она играет.

А Салимова в шахматном плане темная лошадка. Но она была в очень хорошей форме, у нее все складывалось, и она провела, может быть, турнир всей жизни. Возможно, в каких-то психологических моментах ей было чуть легче, а может быть, и нет.

– После начала СВО ваши отношения с украинками сильно изменились? Может быть, они перестали здороваться или вы ловили на себе косые взгляды?
 
– Это все очень преувеличено. Мы так же здороваемся, но не в присутствии телекамер, чтобы у них не было никаких проблем, – сказала Горячкина.

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2 комментария

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Сергей48
Теперь проблемы у них появятся)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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