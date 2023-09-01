Горячкина об отношениях с украинскими шахматистками: «Мы здороваемся, но не в присутствии телекамер, чтобы у них не было проблем»
Александра Горячкина рассказала об отношениях с украинскими шахматистками.
Ранее россиянка выиграла Кубок мира.
– Когда вы узнали, что в финале сыграете с Салимовой, а не с украинкой Анной Музычук, не стало легче на душе? Ведь российско-украинское противостояние с учетом политической ситуации могло привести к каким-то инцидентам?
– Меня настраивали не вестись на мелкие провокации и просто играть в шахматы. Я выступаю за спорт вне политики. И никаких предпосылок для того, что что-то может пойти не так, не было.
А в шахматном плане мне, наверное, было бы чуть проще играть с Анной. Потому что мы сыграли много партий, я ее хорошо знаю и понимаю, к чему надо готовиться и как она играет.
А Салимова в шахматном плане темная лошадка. Но она была в очень хорошей форме, у нее все складывалось, и она провела, может быть, турнир всей жизни. Возможно, в каких-то психологических моментах ей было чуть легче, а может быть, и нет.
– После начала СВО ваши отношения с украинками сильно изменились? Может быть, они перестали здороваться или вы ловили на себе косые взгляды?
– Это все очень преувеличено. Мы так же здороваемся, но не в присутствии телекамер, чтобы у них не было никаких проблем, – сказала Горячкина.
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