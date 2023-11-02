Исполнительный директор ФШР Ткачев о рукопожатии Артемьева и Кузубова: «Случившееся лишний раз подтверждает, что спорт объединяет»

Теги Юрий Кузубов Владислав Артемьев ФШР Grand Swiss Tournament (Большая швейцарка) Александр Ткачев Шахматы

В ФШР прокомментировали рукопожатие российского и украинского гроссмейстеров.

Россиянин Владислав Артемьев и украинец Юрий Кузубов пожали друг другу руки перед началом и после окончания партии седьмого тура на турнире Grand Swiss.

«Нормальные и здравомыслящие люди не отказываются от принципов и понимания, которые закладываются с детства. Когда только этот запрет вышел, я сказал, что традиции пожимать руку сопернику до и поздравлять после партий, условно, ей тысяча лет.

Сколько лет шахматам, столько эта традиция и существует. Никакой запрет, кем бы он не был придуман, на это не может повлиять.

Случившееся лишний раз подтверждает, что спорт объединяет. Нет ни белых, ни черных, нет монголов, арабов, русских и украинцев – есть спортсмены, которые уважают друг друга и радуют своим выступлением болельщиков.

Единственное, что меня в этой истории расстроило, что Владик проиграл. Хотя у него шансы остаются, но призрачные», – сказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

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