Суперфинал чемпионата России. 10-й тур. Горячкина сыграет с Понкратовым, Артемьев против Наера и другие партии

11 октября пройдет 10-й тур суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

10-й тур

Начало партий – 15.00 по московскому времени.

Павел Понкратов –

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Клементий Сычев – Максим Матлаков

Иван Розум – Артем Тимофеев

Екатерина Лагно – Володар Мурзин

Турнирное положение: Артемьев – 7,5, Понкратов, Наер – по 5,5, Матлаков – 5, Горячкина, Томашевский, Есипенко – по 4,5, Мурзин – 4, Тимофеев, Розум – по 3,5, Сычев, Лагно – по 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.