Суперфинал чемпионата России. 10-й тур. Горячкина сыграет с Понкратовым, Артемьев против Наера и другие партии

Теги результаты Артем Тимофеев суперфинал чемпионата России Евгений Томашевский Екатерина Лагно Евгений Наер Максим Матлаков Александра Горячкина Владислав Артемьев Андрей Есипенко Павел Понкратов Володар Мурзин Иван Розум Клементий Сычев Шахматы

11 октября пройдет 10-й тур суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

10-й тур

Начало партий – 15.00 по московскому времени.

Павел Понкратов – Александра Горячкина

Владислав Артемьев – Евгений Наер

Евгений Томашевский – Андрей Есипенко

Клементий Сычев – Максим Матлаков

Иван Розум – Артем Тимофеев

Екатерина Лагно – Володар Мурзин

Турнирное положение: Артемьев – 7,5, Понкратов, Наер – по 5,5, Матлаков – 5, Горячкина, Томашевский, Есипенко – по 4,5, Мурзин – 4, Тимофеев, Розум – по 3,5, Сычев, Лагно – по 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.

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