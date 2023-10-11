Суперфинал чемпионата России. 10-й тур. Горячкина сыграет с Понкратовым, Артемьев против Наера и другие партии
11 октября пройдет 10-й тур суперфинала чемпионата России по шахматам.
Суперфинал чемпионата России
Пушкин
Открытый турнир
10-й тур
Начало партий – 15.00 по московскому времени.
Павел Понкратов – Александра Горячкина
Владислав Артемьев – Евгений Наер
Евгений Томашевский – Андрей Есипенко
Клементий Сычев – Максим Матлаков
Иван Розум – Артем Тимофеев
Екатерина Лагно – Володар Мурзин
Турнирное положение: Артемьев – 7,5, Понкратов, Наер – по 5,5, Матлаков – 5, Горячкина, Томашевский, Есипенко – по 4,5, Мурзин – 4, Тимофеев, Розум – по 3,5, Сычев, Лагно – по 3.
ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.
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