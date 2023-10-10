«Возникает вопрос: а где же будущее российских шахмат? Пока мы ищем его под микроскопом, и все печально». Шипов о суперфинале ЧР

Сергей Шипов задался вопросом о будущем российских шахмат после результатов ЧР.

Сейчас в Пушкине проходит суперфинал чемпионата России, где после 8 туров лидирует Владислав Артемьев.

«Особых сенсаций я не вижу. Все идёт так, как и предполагалось. Артемьев – однозначно номер один. Видимо, настало его время. Пора ему показывать свой потенциал. Владик играет божественно, явно выделяется на фоне остальных.

Конечно, очень радует Александра Горячкина. Она играет бесконечно надежно, дай бог до конца турнира додержаться: Александра может спокойно в тройке оказаться. При этом разочаровывают наши молодые шахматисты: Есипенко, Мурзин – выступают очень блекло. Возникает вопрос: а где же будущее российских шахмат? Пока мы ищем его под микроскопом, и все печально.

В женском турнире, конечно, удивляет нестабильная и скромная игра Погониной и Гуниной. Опытные шахматистки то ли сдают, то ли подошли в плохой форме. Ольга Баделько, бывшая белорусская, а ныне российская шахматистка, показывает высокий уровень. Лея Гарифуллина растет как на дрожжах.

В общем, есть на кого посмотреть. Я вообще неравнодушен к женским шахматам, поэтому если выбирать, какой турнир смотреть, обычно выбираю женский. Тут же приходится разделять симпатии пополам», – сказал гроссмейстер и комментатор Сергей Шипов.

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