Суперфинал чемпионата России. 8-й тур. Артемьев сыграет с Матлаковым, Горячкина против Есипенко, другие партии
9 октября пройдет восьмой тур суперфинала чемпионата России по шахматам.
Суперфинал чемпионата России
Пушкин
Открытый турнир
8-й тур
Начало партий – 15.00 по московскому времени.
Павел Понкратов – Евгений Наер
Александра Горячкина – Андрей Есипенко
Владислав Артемьев – Максим Матлаков
Евгений Томашевский – Артем Тимофеев
Клементий Сычев – Володар Мурзин
Иван Розум – Екатерина Лагно
Турнирное положение: Артемьев – 6,5, Понкратов – 4,5, Матлаков, Наер, Горячкина – по 4, Томашевский, Есипенко – по 3,5, Сычев, Лагно, Мурзин, Тимофеев – по 2,5, Розум – 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.
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