Суперфинал чемпионата России. 8-й тур. Артемьев сыграет с Матлаковым, Горячкина против Есипенко, другие партии

Теги результаты Артем Тимофеев суперфинал чемпионата России Евгений Томашевский Екатерина Лагно Евгений Наер Максим Матлаков Александра Горячкина Владислав Артемьев Андрей Есипенко Володар Мурзин Клементий Сычев Шахматы

9 октября пройдет восьмой тур суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

8-й тур

Начало партий – 15.00 по московскому времени. 

Павел Понкратов – Евгений Наер 

Александра Горячкина – Андрей Есипенко 

Владислав Артемьев – Максим Матлаков 

Евгений Томашевский – Артем Тимофеев 

Клементий Сычев – Володар Мурзин 

Иван Розум – Екатерина Лагно

Турнирное положение: Артемьев – 6,5, Понкратов – 4,5, Матлаков, Наер, Горячкина – по 4, Томашевский, Есипенко – по 3,5, Сычев, Лагно, Мурзин, Тимофеев – по 2,5, Розум – 2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.

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