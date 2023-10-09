Суперфинал чемпионата России. 8-й тур. Артемьев сыграет с Матлаковым, Горячкина против Есипенко, другие партии

9 октября пройдет восьмой тур суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

8-й тур

Начало партий – 15.00 по московскому времени.

Павел Понкратов –

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Клементий Сычев – Володар Мурзин

Иван Розум –

Турнирное положение: Артемьев – 6,5, Понкратов – 4,5, Матлаков, Наер, Горячкина – по 4, Томашевский, Есипенко – по 3,5, Сычев, Лагно, Мурзин, Тимофеев – по 2,5, Розум – 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.