Суперфинал чемпионата России. 9-й тур. Горячкина сыграет с Наером, Есипенко против Артемьева, другие партии

10 октября пройдет девятый тур суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

9-й тур

Начало партий – 15.00 по московскому времени.

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– Евгений Томашевский

Артем Тимофеев – Клементий Сычев

Володар Мурзин – Иван Розум

Екатерина Лагно – Павел Понкратов

Турнирное положение: Артемьев – 7, Понкратов – 5, Матлаков, Наер, Горячкина – по 4,5, Томашевский, Есипенко – по 4, Мурзин – 3,5, Розум, Тимофеев – по 3, Сычев, Лагно – по 2,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.