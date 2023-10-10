Суперфинал чемпионата России. 9-й тур. Горячкина сыграет с Наером, Есипенко против Артемьева, другие партии
10 октября пройдет девятый тур суперфинала чемпионата России по шахматам.
Суперфинал чемпионата России
Пушкин
Открытый турнир
9-й тур
Начало партий – 15.00 по московскому времени.
Евгений Наер – Александра Горячкина
Андрей Есипенко – Владислав Артемьев
Максим Матлаков – Евгений Томашевский
Артем Тимофеев – Клементий Сычев
Володар Мурзин – Иван Розум
Екатерина Лагно – Павел Понкратов
Турнирное положение: Артемьев – 7, Понкратов – 5, Матлаков, Наер, Горячкина – по 4,5, Томашевский, Есипенко – по 4, Мурзин – 3,5, Розум, Тимофеев – по 3, Сычев, Лагно – по 2,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.
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