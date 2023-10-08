Суперфинал чемпионата России. 7-й тур. Горячкина уступила Матлакову, Артемьев обыграл Тимофеева, другие результаты
Завершился 7-й тур суперфинала чемпионата России по шахматам.
Суперфинал чемпионата России
Пушкин
Открытый турнир
7-й тур
Иван Розум – Павел Понкратов – 0:1
Екатерина Лагно – Клементий Сычев – 0,5:0,5
Володар Мурзин – Евгений Томашевский – 0,5:0,5
Артем Тимофеев – Владислав Артемьев – 0:1
Максим Матлаков – Александра Горячкина – 1:0
Андрей Есипенко – Евгений Наер – 1:0
Турнирное положение: Артемьев – 6,5, Понкратов – 4,5, Матлаков, Наер, Горячкина – по 4, Томашевский, Есипенко – по 3,5, Сычев, Лагно, Мурзин, Тимофеев – по 2,5, Розум – 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.
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