Суперфинал чемпионата России. 7-й тур. Горячкина уступила Матлакову, Артемьев обыграл Тимофеева, другие результаты

Теги результаты Артем Тимофеев суперфинал чемпионата России Евгений Томашевский Екатерина Лагно Евгений Наер Максим Матлаков Александра Горячкина Владислав Артемьев Андрей Есипенко Павел Понкратов Володар Мурзин Иван Розум Клементий Сычев Шахматы

Завершился 7-й тур суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

7-й тур

Иван Розум – Павел Понкратов – 0:1

Екатерина Лагно – Клементий Сычев – 0,5:0,5

Володар Мурзин – Евгений Томашевский – 0,5:0,5

Артем Тимофеев – Владислав Артемьев – 0:1

Максим Матлаков – Александра Горячкина – 1:0

Андрей Есипенко – Евгений Наер – 1:0

Турнирное положение: Артемьев – 6,5, Понкратов – 4,5, Матлаков, Наер, Горячкина – по 4, Томашевский, Есипенко – по 3,5, Сычев, Лагно, Мурзин, Тимофеев – по 2,5, Розум – 2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.

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