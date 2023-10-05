Суперфинал чемпионата России. 5-й тур. Артемьев обыграл Лагно, Горячкина разошлась миром с Мурзиным, другие результаты

5 октября прошли партии пятого тура суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

5-й тур

Павел Понкратов – Климентий Сычев – 0,5:0,5

– Иван Розум – 0,5:0,5

Владислав Артемьев – – 1:0

– Володар Мурзин – 0,5:0,5

– – 0,5:0,5

– – 0,5:0,5

Турнирное положение: Артемьев – 4,5, Наер – 3,5, Горячкина – 3, Понкратов, Тимофеев, Матлаков, Есипенко, Томашевский – по 2,5, Мурзин – 2, Сычев, Лагно, Розум – по 1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.