Суперфинал чемпионата России. 5-й тур. Артемьев обыграл Лагно, Горячкина разошлась миром с Мурзиным, другие результаты

Теги результаты Артем Тимофеев суперфинал чемпионата России Евгений Томашевский Екатерина Лагно Евгений Наер Максим Матлаков Александра Горячкина Владислав Артемьев Андрей Есипенко Павел Понкратов Володар Мурзин Иван Розум Клементий Сычев Шахматы

5 октября прошли партии пятого тура суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

5-й тур

Павел Понкратов – Климентий Сычев – 0,5:0,5

Евгений Томашевский – Иван Розум – 0,5:0,5

Владислав Артемьев – Екатерина Лагно – 1:0

Александра Горячкина – Володар Мурзин – 0,5:0,5

Евгений Наер – Артем Тимофеев – 0,5:0,5

Андрей Есипенко – Максим Матлаков – 0,5:0,5

Турнирное положение: Артемьев – 4,5, Наер – 3,5, Горячкина – 3, Понкратов, Тимофеев, Матлаков, Есипенко, Томашевский – по 2,5, Мурзин – 2, Сычев, Лагно, Розум – по 1,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.

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