Суперфинал чемпионата России. 5-й тур. Артемьев обыграл Лагно, Горячкина разошлась миром с Мурзиным, другие результаты
5 октября прошли партии пятого тура суперфинала чемпионата России по шахматам.
Суперфинал чемпионата России
Пушкин
Открытый турнир
5-й тур
Павел Понкратов – Климентий Сычев – 0,5:0,5
Евгений Томашевский – Иван Розум – 0,5:0,5
Владислав Артемьев – Екатерина Лагно – 1:0
Александра Горячкина – Володар Мурзин – 0,5:0,5
Евгений Наер – Артем Тимофеев – 0,5:0,5
Андрей Есипенко – Максим Матлаков – 0,5:0,5
Турнирное положение: Артемьев – 4,5, Наер – 3,5, Горячкина – 3, Понкратов, Тимофеев, Матлаков, Есипенко, Томашевский – по 2,5, Мурзин – 2, Сычев, Лагно, Розум – по 1,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.
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