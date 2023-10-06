Суперфинал чемпионата России. 6-й тур. Горячкина обыграла Тимофеева, Есипенко уступил Понкратову, другие результаты
Завершился 6-й тур суперфинала чемпионата России по шахматам.
Пушкин
Открытый турнир
6-й тур
Павел Понкратов – Андрей Есипенко – 1:0
Евгений Наер – Максим Матлаков – 0,5:0,5
Александра Горячкина – Артем Тимофеев – 1:0
Владислав Артемьев – Володар Мурзин – 1:0
Евгений Томашевский – Екатерина Лагно – 0,5:0,5
Клементий Сычев – Иван Розум – 0,5:0,5
Турнирное положение: Артемьев – 5,5, Наер, Горячкина – по 4, Понкратов – 3,5, Матлаков, Томашевский – по 3, Тимофеев, Есипенко – по 2,5, Сычев, Розум, Лагно, Мурзин – по 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.
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