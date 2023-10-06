Суперфинал чемпионата России. 6-й тур. Горячкина обыграла Тимофеева, Есипенко уступил Понкратову, другие результаты

Теги результаты Артем Тимофеев суперфинал чемпионата России Евгений Томашевский Екатерина Лагно Евгений Наер Максим Матлаков Александра Горячкина Владислав Артемьев Андрей Есипенко Павел Понкратов Володар Мурзин Клементий Сычев Шахматы

Завершился 6-й тур суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

6-й тур

Павел Понкратов – Андрей Есипенко – 1:0

Евгений Наер – Максим Матлаков – 0,5:0,5

Александра Горячкина – Артем Тимофеев – 1:0

Владислав Артемьев – Володар Мурзин – 1:0

Евгений Томашевский – Екатерина Лагно – 0,5:0,5

Клементий Сычев – Иван Розум – 0,5:0,5

Турнирное положение: Артемьев – 5,5, Наер, Горячкина – по 4, Понкратов – 3,5, Матлаков, Томашевский – по 3, Тимофеев, Есипенко – по 2,5, Сычев, Розум, Лагно, Мурзин – по 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.

1 комментарий

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Еще немного и можно будет сказать, что уровень суперфинала ЧР оказался слишком низким не только для Артемьева, но и для Горячкиной :)
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