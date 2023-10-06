Суперфинал чемпионата России. 6-й тур. Горячкина обыграла Тимофеева, Есипенко уступил Понкратову, другие результаты

Завершился 6-й тур суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

6-й тур

Павел Понкратов – Андрей Есипенко – 1:0

Евгений Наер – Максим Матлаков – 0,5:0,5

Александра Горячкина – Артем Тимофеев – 1:0

Владислав Артемьев – Володар Мурзин – 1:0

Евгений Томашевский – Екатерина Лагно – 0,5:0,5

Клементий Сычев – Иван Розум – 0,5:0,5

Турнирное положение: Артемьев – 5,5, Наер, Горячкина – по 4, Понкратов – 3,5, Матлаков, Томашевский – по 3, Тимофеев, Есипенко – по 2,5, Сычев, Розум, Лагно, Мурзин – по 2.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.