Суперфинал чемпионата России. 3-й тур. Артемьев обыграл Сычева, Горячкина победила Розума, другие результаты

Теги результаты Артем Тимофеев суперфинал чемпионата России Евгений Томашевский Екатерина Лагно Евгений Наер Максим Матлаков Александра Горячкина Владислав Артемьев Андрей Есипенко Павел Понкратов Володар Мурзин Иван Розум Клементий Сычев Шахматы

Завершился третий тур Суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

3-й тур

Евгений Томашевский – Павел Понкратов – 0,5:0,5

Клементий Сычев – Владислав Артемьев – 0:1

Иван Розум – Александра Горячкина – 0:1

Екатерина Лагно – Евгений Наер – 0:1

Володар Мурзин – Андрей Есипенко – 0,5:0,5

Артем Тимофеев – Максим Матлаков – 0,5:0,5

Турнирное положение: Артемьев, Наер – по 2,5, Горячкина – 2, Тимофеев, Матлаков, Есипенко, Понкратов  –  по 1,5, Томашевский, Сычев, Розум, Лагно, Мурзин – по 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.

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