Суперфинал чемпионата России. 3-й тур. Артемьев обыграл Сычева, Горячкина победила Розума, другие результаты

Завершился третий тур Суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

3-й тур

Евгений Томашевский – Павел Понкратов – 0,5:0,5

Клементий Сычев – Владислав Артемьев – 0:1

Иван Розум – Александра Горячкина – 0:1

Екатерина Лагно – Евгений Наер – 0:1

Володар Мурзин – Андрей Есипенко – 0,5:0,5

Артем Тимофеев – Максим Матлаков – 0,5:0,5

Турнирное положение: Артемьев, Наер – по 2,5, Горячкина – 2, Тимофеев, Матлаков, Есипенко, Понкратов – по 1,5, Томашевский, Сычев, Розум, Лагно, Мурзин – по 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.