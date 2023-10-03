Суперфинал чемпионата России. 3-й тур. Артемьев обыграл Сычева, Горячкина победила Розума, другие результаты
Завершился третий тур Суперфинала чемпионата России по шахматам.
Пушкин
Открытый турнир
3-й тур
Евгений Томашевский – Павел Понкратов – 0,5:0,5
Клементий Сычев – Владислав Артемьев – 0:1
Иван Розум – Александра Горячкина – 0:1
Екатерина Лагно – Евгений Наер – 0:1
Володар Мурзин – Андрей Есипенко – 0,5:0,5
Артем Тимофеев – Максим Матлаков – 0,5:0,5
Турнирное положение: Артемьев, Наер – по 2,5, Горячкина – 2, Тимофеев, Матлаков, Есипенко, Понкратов – по 1,5, Томашевский, Сычев, Розум, Лагно, Мурзин – по 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.
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