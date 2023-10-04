Суперфинал чемпионата России. 4-й тур. Горячкина и Лагно разошлись миром, Артемьев победил Розума, другие результаты
Сегодня прошел четвертый тур Суперфинала чемпионата России по шахматам.
Суперфинал чемпионата России
Пушкин
Открытый турнир
4-й тур
Александра Горячкина – Екатерина Лагно – 0,5:0,5
Владислав Артемьев – Иван Розум – 1:0
Евгений Томашевский – Климентий Сычев – 1:0
Павел Понкратов – Максим Матлаков – 0,5:0,5
Андрей Есипенко – Артем Тимофеев – 0,5:0,5
Евгений Наер – Володар Мурзин – 0,5:0,5
Турнирное положение: Артемьев – 3,5, Наер – 3, Горячкина – 2,5, Тимофеев, Матлаков, Есипенко, Понкратов, Томашевский – 2, Лагно, Мурзин – по 1,5, Сычев, Розум – по 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.
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