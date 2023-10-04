Суперфинал чемпионата России. 4-й тур. Горячкина и Лагно разошлись миром, Артемьев победил Розума, другие результаты

Сегодня прошел четвертый тур Суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

4-й тур

– – 0,5:0,5

– Иван Розум – 1:0

– Климентий Сычев – 1:0

Павел Понкратов – Максим Матлаков – 0,5:0,5

– Артем Тимофеев – 0,5:0,5

Евгений Наер – Володар Мурзин – 0,5:0,5

Турнирное положение: Артемьев – 3,5, Наер – 3, Горячкина – 2,5, Тимофеев, Матлаков, Есипенко, Понкратов, Томашевский – 2, Лагно, Мурзин – по 1,5, Сычев, Розум – по 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.