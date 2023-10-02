Суперфинал чемпионата России. Лагно играет с Есипенко, Сычев против Горячкиной, другие партии
2 октября пройдет второй тур Суперфинала чемпионата России по шахматам.
Суперфинал чемпионата России
Пушкин
Открытый турнир
2-й тур
Начало – 15.00 по московскому времени.
Артем Тимофеев – Павел Понкратов – 0,5:0,5
Володар Мурзин – Максим Матллаков
Катерина Лагно – Андрей Есипенко
Иван Розум – Евгений Наер
Клементий Сычев – Александра Горячкина
Евгений Томашевский – Владислав Артемьев
Турнирное положение: Тимофеев, Понкратов – по 1, Лагно, Розум – по 1, Мурзин, Сычев, Наер, Томашевский, Горячкина, Артемьев – по 0,5, Матлаков, Есипенко – по 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.
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