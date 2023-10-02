Суперфинал чемпионата России. Лагно играет с Есипенко, Сычев против Горячкиной, другие партии

Теги результаты Артем Тимофеев суперфинал чемпионата России Евгений Томашевский Евгений Наер Максим Матлаков Александра Горячкина Владислав Артемьев Андрей Есипенко Шахматы

2 октября пройдет второй тур Суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

2-й тур 

Начало – 15.00 по московскому времени. 

Артем Тимофеев – Павел Понкратов – 0,5:0,5

Володар Мурзин – Максим Матллаков

Катерина Лагно – Андрей Есипенко

Иван Розум – Евгений Наер

Клементий Сычев – Александра Горячкина 

Евгений Томашевский – Владислав Артемьев 

Турнирное положение: Тимофеев, Понкратов – по 1, Лагно, Розум – по 1, Мурзин, Сычев, Наер, Томашевский, Горячкина, Артемьев – по 0,5, Матлаков, Есипенко – по 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий