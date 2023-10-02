Суперфинал чемпионата России. Лагно играет с Есипенко, Сычев против Горячкиной, другие партии

2 октября пройдет второй тур Суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

2-й тур

Начало – 15.00 по московскому времени.

– Павел Понкратов – 0,5:0,5

Володар Мурзин – Максим Матллаков

Катерина Лагно –

Иван Розум –

Клементий Сычев –

–

Турнирное положение: Тимофеев, Понкратов – по 1, Лагно, Розум – по 1, Мурзин, Сычев, Наер, Томашевский, Горячкина, Артемьев – по 0,5, , Есипенко – по 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.