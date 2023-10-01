Суперфинал чемпионата России. 1-й тур. Лагно обыграла Матлакова, Томашевский разошелся миром с Горячкиной, другие результаты

Сегодня стартовали партии Суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России

Пушкин

Открытый турнир

1-й тур

– – 1:0

Иван Розум – – 1:0

Володар Мурзин – – 0,5:0,5

Клементий Сычев – Евгений Наер – 0,5:0,5

Евгений Томашевский – – 0,5:0,5

Владислав Артемьев – Павел Понкратов – 0,5:0,5

Турнирное положение: Лагно, Розум – по 1, Мурзин, Тимофеев, Сычев, Наер, Томашевский, Горячкина, Артемьев, Понкратов – по 0,5, Матлаков, Есипенко – по 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.