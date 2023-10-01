Суперфинал чемпионата России. 1-й тур. Лагно обыграла Матлакова, Томашевский разошелся миром с Горячкиной, другие результаты

Теги результаты Артем Тимофеев суперфинал чемпионата России Евгений Томашевский Екатерина Лагно Евгений Наер Максим Матлаков Александра Горячкина Владислав Артемьев Андрей Есипенко Павел Понкратов Володар Мурзин Шахматы

Сегодня стартовали партии Суперфинала чемпионата России по шахматам.

Суперфинал чемпионата России 

Пушкин

Открытый турнир

1-й тур 

Екатерина ЛагноМаксим Матлаков – 1:0

Иван Розум – Андрей Есипенко – 1:0

Володар Мурзин – Артем Тимофеев – 0,5:0,5

Клементий Сычев – Евгений Наер – 0,5:0,5

Евгений Томашевский – Александра Горячкина – 0,5:0,5

Владислав Артемьев – Павел Понкратов – 0,5:0,5

Турнирное положение: Лагно, Розум – по 1, Мурзин, Тимофеев, Сычев, Наер, Томашевский, Горячкина, Артемьев, Понкратов – по 0,5, Матлаков, Есипенко – по 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.

 

3 комментария

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Ржавый крюк Джаббара
Ответ imaxim
А где же Карякин, который так хотел с флагом играть?) какие отмазы будут на этот раз?
Не только его, Непо, Грищук, Андрейкин очень с месту были бы. Но и так состав сильный собрался, Лагно красиво Матлакова в эндшпиле развела.
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zweroboy1
Ответ Ржавый крюк Джаббара
Не только его, Непо, Грищук, Андрейкин очень с месту были бы. Но и так состав сильный собрался, Лагно красиво Матлакова в эндшпиле развела.
Очень слабый состав. Непо, Карякин, Дубов, Грищук, Свидлер и т. д. В итоге уже девушки становятся фаворитками турнира. Не удивлюсь, если Екатерина и Александра войдут в призёры.
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