Суперфинал чемпионата России. 1-й тур. Лагно обыграла Матлакова, Томашевский разошелся миром с Горячкиной, другие результаты
Сегодня стартовали партии Суперфинала чемпионата России по шахматам.
Суперфинал чемпионата России
Пушкин
Открытый турнир
1-й тур
Екатерина Лагно – Максим Матлаков – 1:0
Иван Розум – Андрей Есипенко – 1:0
Володар Мурзин – Артем Тимофеев – 0,5:0,5
Клементий Сычев – Евгений Наер – 0,5:0,5
Евгений Томашевский – Александра Горячкина – 0,5:0,5
Владислав Артемьев – Павел Понкратов – 0,5:0,5
Турнирное положение: Лагно, Розум – по 1, Мурзин, Тимофеев, Сычев, Наер, Томашевский, Горячкина, Артемьев, Понкратов – по 0,5, Матлаков, Есипенко – по 0.
ПРИМЕЧАНИЕ: соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый̆ ход, начиная с первого.
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