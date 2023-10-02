Сергей Карякин: «Самое обидное, что Костенюк превратилась в испуганную патриотку, уехала. Она великая спортсменка, но как патриот – не очень»

Теги Александра Костенюк сборная России Сергей Карякин сборная России жен Шахматы

Сергей Карякин назвал шахматистку Александру Костенюк «испуганной патриоткой».

Костенюк – 12-я чемпионка мира. Она представляла на соревнованиях Россию, но в марте 2023 года перешла в сборную Швейцарии.

– Слышал о том, что Костенюк были большие выплаты от федерации…

– Насчет выплат вопрос двоякий. Что‑то она могла получать, могла быть недовольна тем, что получала. Но это детали, к сути разговора не имеет отношения. Но самое обидное, что она превратилась в испуганную патриотку, уехала… Как я отреагировал на ее слова? Я давно знал о ее позиции, тем более у нее гражданство Швейцарии, 10 лет как минимум.

Во‑вторых, что более важно, после СВО она уже делала свои заявления, насчет меня тоже. Никакого удивления у меня ее слова не вызвали. Но в очередной раз стало жалко, Костенюк – великая спортсменка, но как патриот – не очень.

Думаю, что фраза «не могла больше физически быть частью этого» показывает ее настоящее отношение, это раз. Ну, могу сказать, что у меня с ней проблем не было, но после начала СВО мы перестали общаться, как часто бывает между людьми с разными мнениями. Это именно то, что у нас было.

Жалко, что так произошло, спортсменка она сильная. Но она сделала свой выбор добровольно, и тут не стоит говорить о больших или небольших выплатах ей со стороны федерации, неважно, – сказал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Александра Костенюк: «Я играла за Россию, а государство использовало мое имя. Я не хотела быть частью этого»

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6 комментариев

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Харламов Никита
обидно что Карякин превратился в ПРИСПОСОБЛЕНЦА - это не убеждение ЭТО ЛИЦЕМЕРИЕ 🤷🏼‍♂️
+8
0
+8
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Savardus
Самое обидное, что Карякин превратилася в испуганного патриота. Он великий лизун, но как патриот – не очень
+2
0
+2
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sintenced
Ответ Харламов Никита
обидно что Карякин превратился в ПРИСПОСОБЛЕНЦА - это не убеждение ЭТО ЛИЦЕМЕРИЕ 🤷🏼‍♂️
Да прекращай, он ни в кого не превращался, он всегда таким был.
+1
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Hardy
🤢🤮
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Ocelot
Патриотизм - религия идиотов (с) О.Уайлд
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