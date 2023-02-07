Карякин о словах Карлсена про российских шахматистов: «К сожалению, даже Магнус стал подвержен влиянию западной пропаганды»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил сожаление из-за слов чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена.

Ранее Карлсен скептически высказался о допуске российских шахматистов к международным соревнованиям.

«К сожалению, даже чемпион мира Магнус Карлсен стал подвержен влиянию западной пропаганды. Спорт должен объединять, чемпион мира должен понимать это лучше всех. Как раз через спорт и можно поддерживать коммуникацию. Очень жаль такое слышать от Магнуса.

Обычно я защищал его, несмотря на его резкие высказывания, – я говорил, что он чемпион мира со своими особенностями и странностями. Но тут я с ним никак не могу согласиться.

Могут ли повлиять слова Карлсена? Международная шахматная федерация (ФИДЕ) ориентируется на мнение многих шахматистов. Уверен, если бы Карлсен продолжал защищать звание чемпиона мира (норвежец отказался от следующего матча за шахматную корону – Sports.ru), на него бы ориентировались. Сейчас – не знаю.

Сложно сказать, могут ли его слова вылиться во что-то на практике», – заявил Карякин.

Магнус Карлсен: «Все больше склоняюсь к тому, что российским шахматистам не стоит играть на международных турнирах. Но это не я решаю»