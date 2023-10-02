Илья Левитов: «Непомнящий проходит свою Одиссею, его борьба за звание чемпиона мира не закончена, будет третья глава»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Илья Левитов Шахматы

Илья Левитов верит, что Ян Непомнящий снова поборется за шахматную корону.

«Мне интуитивно кажется, что Ян проходит свою Одиссею. В его случае по-другому быть и не могло. Человек очень талантливый, гениальный, поцелованный Богом. Но со своим характером, слабостями, очень противоречивый.

Думаю, матчем в Астане его история борьбы за звание чемпиона мира не закончена. Мне кажется, что он наиболее мотивированный из всей шахматной элиты. Поэтому будет еще третья большая глава.

В 2024 году или нет – не знаю, но верю в Яна по-товарищески», – сказал основатель шахматного ютуб-канала Levitov Chess.

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