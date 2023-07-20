Непомнящий о поражении в матче на первенство мира: «Кричал криком иногда вслух. Но это большой спорт, здесь бывает такая драма»

Ян Непомнящий рассказал, что тяжело переживал поражение в матче за шахматную корону.

Российский шахматист уступил китайцу Лижэнь Дину.

– Что вы чувствовали в первый же день после поражения в Астане?

– Ничего хорошего. Кричал криком иногда вслух. Очень был расстроен по большому счету. Потому что было много вложено всего себя, потрачено большое количество времени моего, людей в команде.

Все выложились на 100 с лишним процентов. Но все зависит от результата. Тем более, когда есть все шансы выиграть. И в целом ты играешь лучше, готов лучше, более морально устойчив... Но в итоге не получается, и с этим сложно смириться.

С другой стороны, это большой спорт. Понятно, что люди не забивают пенальти, не попадают в пустые ворота, когда это решает судьбу чемпионата мира. Коло Муани мог забить на 123-й минуте, и финал чемпионата мира Аргентина — Франция закончился бы иначе. Так что да, бывает такая драма.

– Что помогло выйти из этого состояния? Есть ли какой-то рецепт?

– Время. Только время.

– А чья-то поддержка?

– К счастью, в этом нет недостатка. Поддерживали и друзья, и близкие люди, и в целом пользователи в интернете, в социальных сетях. Я получил огромное количество теплых сообщений, за что очень признателен.

Но большую пробоину сложно залатать. Она постепенно сама затянется. Надеюсь на это. С другой стороны, это не повод повесить бутсы на гвоздь. Надо дальше работать.

– А возникали мысли, что можно бутсы на гвоздь?

– Нет. Есть цель, я ее пока не достиг. Так что пока рановато, – сказал Непомнящий.

Хватит травить Непомнящего! Он прекрасный шахматист, здорово играл с Дином и все еще достоин короны

Думали, в России сильные шахматы? На самом деле за Непомнящим никого нет