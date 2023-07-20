Ян Непомнящий: «Всегда буду рад сыграть с Карлсеном, он по-прежнему сильнейший шахматист. Как спортсмен он на голову выше остальных»

Непомнящий заявил, что будет рад снова сыграть с Карлсеном в матче на первенство мира.

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен играли матч на первенство мира в 2021 году – победу одержал норвежец. В 2023 году Карлсен отказался от матча, объяснив это отсутствием мотивации.

Соперником Непомнящего стал китаец Дин Лижэнь, которому россиянин в итоге уступил.

– А вы хотели бы сыграть с Карлсеном еще раз?

– Я всегда буду рад с ним сыграть, поскольку он – очень сильный шахматист. Наверное, в данный момент – по-прежнему сильнейший. Но это не то чтобы идея-фикс. Я понимаю, что нельзя хватать его за пуговицу и говорить: «Давай, обязательно нужно сыграть».

Наверное, сейчас Магнуса тяжело уговорить на классику. Но какой-нибудь матч в быстрые шахматы – почему нет? Я с детства приучен к тому, что чем сильнее соперник, тем интереснее.

– А как определить силу? Карлсен давно уже не играл. Но почему вы до сих пор называете его сильнейшим шахматистом?

– У него пока самый высокий рейтинг в классике. Изначально большая фора. Я думаю, не скоро кто-то дойдет до 2850 баллов. Карлсен очень хорошо играет в быстрые шахматы, что постоянно подтверждает. Так что нет оснований считать иначе.

Я не думаю, что расклад сил существенно изменился. Магнус – очень сильный шахматист. Он чуть стабильнее, чем все остальные. И в этом его главное преимущество, которое выделяет из общей массы на протяжении многих лет.

Есть большое количество супергроссмейстеров, которые в отдельно удачный день могут играть лучше, чем Карлсен. Но в целом им не хватает способности ежедневно приходить и делать дело на 100%, вне зависимости от обстоятельств.

Карлсен как спортсмен, конечно, в целом на голову выше. Мы же не меряем на аптекарских весах. Но мне по совокупности понятно, что он наверняка превосходит остальных.

– Вы с ним общались после Астаны?

– Ну, очень бегло. Но не сразу после Астаны. Сейчас в Загребе мы играли в одном турнире, до этого встречались в Дубае. Но каких-то специальных переговоров не вели, – сказал Непомнящий.

А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде