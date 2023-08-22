Непомнящий о турнире претендентов-2024: «Это будет главный старт. Еще есть время и отдохнуть, и прийти в форму, и подготовиться»

Ян Непомнящий назвал турнир претендентов 2024 года главным для себя стартом.

– Не было момента, когда вам совсем не хотелось видеть шахматы?



– Понятно, что такое было после матча [за звание чемпиона мира] в Астане. И подобное чувство я в полной мере испытал [на этапе Grand Chess Tour] в Бухаресте, когда не было сил и не получалось играть с полной отдачей. А когда соперники ощущают такое твое состояние, то понимают, что надо поиграть подольше. И в Румынии у меня было несколько таких партий.

Такого, чтобы совсем не хотелось смотреть на шахматы, не было. Но выбирая между ними и другими занятиями, я понимал, что надо воздержаться и немного разгрузить голову и нервную систему.

В июне я играл не очень хорошо, в июле чуть лучше, а на Кубке мира (где Непомнящий вылетел в 1/8 финала – Sports.ru) – вроде бы не совсем ужасно, но опять же видно, что нужно время для полного восстановления сил.

– Не было ли некоего опустошения, которое часто приходит после крупных побед или поражений?

– Трудно сказать, я не документировал происходящее, были разные стадии принятия случившегося. Понятно, что это большой, серьезный отрицательный опыт, но никуда от этого не деться.

Но главный старт будет в апреле 2024 года (турнир претендентов – Sports.ru), еще есть время и отдохнуть, и прийти в форму, и подготовиться, – сказал российский гроссмейстер.