Сергей Карякин: «На меня было беспрецедентное давление в первые дни СВО, огромная информационная атака. В прошлом году мой дом пытались ограбить»

Теги Сергей Карякин Политика Р-Спорт Шахматы

Сергей Карякин рассказал об оказываемом на него давлении из-за политических взглядов.

«Угрозы поступают постоянно. Сказать, что я привык, неправильно, но уже как-то абстрагировался от этого. Действую по плану: «Собаки лают, караван идет».

Хотя, конечно, теоретически за какие-то вещи могу подать заявление в органы, люди порой переходят все грани.

На меня было беспрецедентное давление в первые дни спецоперации. Огромная информационная атака. Без преувеличения, тысячи сообщений с угрозами. Более того, в прошлом году мой дом пытались ограбить.

Я публично никогда об этом не рассказывал. Не получилось у грабителей прорваться внутрь, сработала сигнализация, они убежали. Совпадение это или нет, каждый решит сам. Но будет очень странно, если это совпадение», – сказал Карякин. 

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