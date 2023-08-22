Ян Непомнящий: «Мне бы хотелось, чтобы плоды работы ФШР были видны в рейтинг-листах и турнирных таблицах, а не в многочисленных интервью ее сотрудников»
Ян Непомнящий объяснил, почему не нуждается в поддержке Федерации шахмат России.
– Вы ранее заявили, что не хотите выступать за сборную России из-за отношений с Федерацией шахмат России (ФШР). С чем это связано, с материальной мотивацией или отсутствием спонсоров для вас со стороны федерации?
– Нет, не с этим. На данном этапе карьеры я не нуждаюсь в материальной или технической поддержке от федерации. Время, когда бы я нуждался в финансовой поддержке ФШР, или еще не наступило или уже прошло.
В целом мне бы хотелось, чтобы плоды работы федерации были видны в рейтинг-листах и турнирных таблицах, а не в многочисленных интервью ее сотрудников.
– Сейчас вы готовы выступать за сборную России или время еще не пришло?
– За последнее время я не имел никаких контактов с ФШР. Как правильно сказал Саша Грищук, сейчас и командных турниров-то нет, – сказал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.
На данный момент россияне могут выступать в индивидуальных турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в нейтральном статусе, но не допускаются к командным.
Ян Непомнящий: «Я не очень хочу выступать за сборную России при нынешних отношениях с федерацией»
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