Ян Непомнящий: «Мне бы хотелось, чтобы плоды работы ФШР были видны в рейтинг-листах и турнирных таблицах, а не в многочисленных интервью ее сотрудников»

Ян Непомнящий объяснил, почему не нуждается в поддержке Федерации шахмат России.

– Вы ранее заявили, что не хотите выступать за сборную России из-за отношений с Федерацией шахмат России (ФШР). С чем это связано, с материальной мотивацией или отсутствием спонсоров для вас со стороны федерации?

– Нет, не с этим. На данном этапе карьеры я не нуждаюсь в материальной или технической поддержке от федерации. Время, когда бы я нуждался в финансовой поддержке ФШР, или еще не наступило или уже прошло.

В целом мне бы хотелось, чтобы плоды работы федерации были видны в рейтинг-листах и турнирных таблицах, а не в многочисленных интервью ее сотрудников.

– Сейчас вы готовы выступать за сборную России или время еще не пришло?

– За последнее время я не имел никаких контактов с ФШР. Как правильно сказал Саша Грищук, сейчас и командных турниров-то нет, – сказал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

На данный момент россияне могут выступать в индивидуальных турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в нейтральном статусе, но не допускаются к командным.

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