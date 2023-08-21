Глава ФШР: «К многочисленным достижением Горячкина добавляет новый значимый трофей, радуя российских болельщиков своим крупным успехом»

Теги Кубок мира Александра Горячкина Андрей Филатов ФШР Шахматы

Глава ФШР Андрей Филатов оценил победу Александры Горячкиной на Кубке мира.

«Поздравляю Александру Горячкину с блестящей победой на Кубке мира.

На протяжении всего этого сложного и длительного марафона наша спортсменка показывала стабильно высокий уровень игры и подготовки, выиграв четыре матча из шести в основное время и потерпев поражение только в одной партии в рапид.

К своим многочисленным достижением Александра добавляет новый значимый трофей, радуя российских болельщиков своим крупным успехом», – приводит слова Филатова сайт Федерации шахмат России.

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1 комментарий

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Рус Киссенжер
все любители спорта очень обрадовались. увлекательнейшие, динамичные соревнования, держащие всех в напряжении у экранов телевизоров.
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