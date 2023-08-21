Глава ФШР: «К многочисленным достижением Горячкина добавляет новый значимый трофей, радуя российских болельщиков своим крупным успехом»

Глава ФШР Андрей Филатов оценил победу Александры Горячкиной на Кубке мира.

«Поздравляю Александру Горячкину с блестящей победой на Кубке мира.

На протяжении всего этого сложного и длительного марафона наша спортсменка показывала стабильно высокий уровень игры и подготовки, выиграв четыре матча из шести в основное время и потерпев поражение только в одной партии в рапид.

К своим многочисленным достижением Александра добавляет новый значимый трофей, радуя российских болельщиков своим крупным успехом», – приводит слова Филатова сайт