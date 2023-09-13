Ниманн обратился к Крамнику после того, как россиянин заподозрил его в жульничестве: «Решением этой ситуации могло бы стать проведение индивидуального тренировочного сбора»

Теги Владимир Крамник Ханс Ниманн Шахматы

Американец Ханс Ниманн обратился к российскому гроссмейстеру Владимиру Крамнику.

2 сентября Ниманн и Крамник сыграли две партии подряд со сменой фигур на Chess.com. В первой партии Ниманн одержал победу, а во второй сдался после того, как Крамник подставился под мат.

Позднее россиянин объяснил, что ему показалась странной игра соперника. 

«Здравствуйте, Крамник (на русском языке). В первую очередь хочу отметить, что являюсь вашим большим фанатом и слежу за вашей шахматной карьерой. Вы были тем, на кого я равнялся в течение очень долгого времени.

Я видел ваше недавнее видео и подумал, что решением этой ситуации могло бы стать проведение индивидуального тренировочного сбора, где вы бы могли более тщательно оценить мой шахматный уровень. Я был бы рад провести его так, как вам больше нравится – играть партии, рассматривать позиции. Вы могли бы узнать о нюансах моего «интересного стиля», о котором вы так много говорили. 

Пожалуйста, дайте мне знать. Я готов сделать это в любой момент, когда не занят на турнирах. В любое время и в любом месте, зависит от вас. И конечно, я готов компенсировать вам потраченное на наставничество время. Пожалуйста, обдумайте это», – сказал Ниманн. 

«Происходили странные вещи». Крамник заподозрил Ниманна в жульничестве

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12 комментариев

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Садковский Ян
Здравствуйте, Крамник. Всегда думал какое у вас красивое русское имя и странная фамилия Владимир.
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burefan
Здравствуйте, Крамник. Я не умею играть в шахматы, умею только передвигать фигуры. Научите меня играть. В свою очередь совсем не готов компенсировать вам ваше время и расходы. У меня друг столько нет🙂
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interested
И ни слова по существу.
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Guillermo
Зачем это Крамнику?
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Mbest77
Побоялся сказать: «Здравствуйте, Владимир! В первую очередь хочу отметить, что являюсь вашим большим фанатом«
Могли бы неправильно понять на Западе )
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Bayern2004
Крамник ещё из туалета не успел выйти,а тут какой то Ниманн достаёт...
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fbd
Ответ Sonder
у челов 0 пруфов по Хансу до сих пор, но они будут топить парня до конца
Так его прямо ни в чем и не обвиняли напрямую особо. Просто указывали, что все это как-то подозрительно.
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