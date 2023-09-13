Ниманн обратился к Крамнику после того, как россиянин заподозрил его в жульничестве: «Решением этой ситуации могло бы стать проведение индивидуального тренировочного сбора»

Американец Ханс Ниманн обратился к российскому гроссмейстеру Владимиру Крамнику.

2 сентября Ниманн и Крамник сыграли две партии подряд со сменой фигур на Chess.com. В первой партии Ниманн одержал победу, а во второй сдался после того, как Крамник подставился под мат.

Позднее россиянин объяснил, что ему показалась странной игра соперника.

«Здравствуйте, Крамник (на русском языке). В первую очередь хочу отметить, что являюсь вашим большим фанатом и слежу за вашей шахматной карьерой. Вы были тем, на кого я равнялся в течение очень долгого времени.

Я видел ваше недавнее видео и подумал, что решением этой ситуации могло бы стать проведение индивидуального тренировочного сбора, где вы бы могли более тщательно оценить мой шахматный уровень. Я был бы рад провести его так, как вам больше нравится – играть партии, рассматривать позиции. Вы могли бы узнать о нюансах моего «интересного стиля», о котором вы так много говорили.

Пожалуйста, дайте мне знать. Я готов сделать это в любой момент, когда не занят на турнирах. В любое время и в любом месте, зависит от вас. И конечно, я готов компенсировать вам потраченное на наставничество время. Пожалуйста, обдумайте это», – сказал Ниманн.

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