Сергей Шипов: «Репутация жулика останется с Ниманном на всю жизнь, но зарабатывать на шахматах он будет хорошо всегда»

Теги Владимир Крамник Магнус Карлсен Сергей Шипов Ханс Ниманн Шахматы

Сергей Шипов считает, что Ханс Ниманн не избавится от «репутации жулика».

2 сентября американец провел онлайн-матч с 14-м чемпионом мира из России Владимиром Крамником. В первой партии Ниманн одержал победу, а во второй сдался после того, как Крамник подставился под дурацкий мат. Позднее россиянин объяснил, что ему показалась странной игра соперника.

«Ситуация абсолютно понятная и неприятная. Сложился прецедент: даже если шахматист абсолютно уверен в том, что его соперник жульничает, говорить об этом прямо нельзя.

Играть против таких людей не хочется, сделать ничего с этим нельзя, от того и происходят такие ситуации, как у Крамника и Ниманна. Я думаю, что жульничества в шахматах станет больше.

«Я не так подробно изучал творчество Ниманна, как Карлсен, но это хороший гроссмейстер. Иногда он играет божественно, но, однозначно, никакого чемпионского потенциала в нем нет.

Что бы он ни делал, репутация жулика останется с ним на всю жизнь, но зарабатывать на шахматах он будет хорошо всегда», – добавил собеседник агентства.

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1 комментарий

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