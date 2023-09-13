Сергей Шипов: «Репутация жулика останется с Ниманном на всю жизнь, но зарабатывать на шахматах он будет хорошо всегда»

Сергей Шипов считает, что Ханс Ниманн не избавится от «репутации жулика».

2 сентября американец провел онлайн-матч с 14-м чемпионом мира из России Владимиром Крамником. В первой партии Ниманн одержал победу, а во второй сдался после того, как Крамник подставился под дурацкий мат. Позднее россиянин объяснил, что ему показалась странной игра соперника.

«Ситуация абсолютно понятная и неприятная. Сложился прецедент: даже если шахматист абсолютно уверен в том, что его соперник жульничает, говорить об этом прямо нельзя.

Играть против таких людей не хочется, сделать ничего с этим нельзя, от того и происходят такие ситуации, как у Крамника и Ниманна. Я думаю, что жульничества в шахматах станет больше.

«Я не так подробно изучал творчество Ниманна, как Карлсен, но это хороший гроссмейстер. Иногда он играет божественно, но, однозначно, никакого чемпионского потенциала в нем нет.

Что бы он ни делал, репутация жулика останется с ним на всю жизнь, но зарабатывать на шахматах он будет хорошо всегда», – добавил собеседник агентства.

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