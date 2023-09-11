«Происходили странные вещи». Крамник заподозрил Ниманна в жульничестве, начал подставляться под мат – и американец сдался

Теги Владимир Крамник Ханс Ниманн Шахматы

Владимир Крамник заметил странности в игре Ханса Ниманна в онлайн-партии.

В начале сентября Крамник и Ниманн сыграли две партии подряд со сменой фигур на Chess.com. Первую Крамник проиграл, во второй Ниманн сдался после того, как Крамник подставился под дурацкий мат.

«Я зашел на Chess.com и удивился, что Ханс предложил мне сыграть. Я хотел попробовать, потому что понимаю, что он прошел через трудный период. Может, он хочет начать новую жизнь.

Мы начали играть, и в течение партии было несколько моментов, из-за которых я почувствовал себя некомфортно. В том смысле, что его игра была очень необычна в некоторых ходах и особенно в том, что касается контроля времени.

Обычно, когда принять решение сложно, вы тратите на обдумывание больше времени, а когда ход очевиден, вы делаете его быстро. У Ханса в этой игре все было наоборот. Под конец партии я чувствовал, что не совсем уверен, если вы понимаете, о чем я. Происходили какие-то странные вещи.

Я решил прекратить эту партию и дать ему понять, что больше не хочу играть. Так что я просто сыграл f6-g5, но мой соперник сдался без очевидных на то причин», – сказал 14-й чемпион мира.

Магнус Карлсен и Ханс Ниманн урегулировали судебный спор после скандала с читерством

Расследование по шахматисту, взбесившему Карлсена: он обманывал в сотне партий, а их игра с Магнусом – слишком странная

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pazzo7
Больше Ниманн не будет ему предлагать играть...
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Silent2006
Ну что, где те комментаторы, которые недавно писали про обеленную репутацию по итогам суда с Магнусом? Жаль, что за читерство в шахматах не выгоняют пожизненно, и человек имеет возможность снова обманывать на том же ресурсе, где он (доказанно!) делал это прежде. Не говоря уже о прочих турнирах.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустик Исхаков
Одно слово. Читтер
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tonyadams
В партии с Карлсеном жульничать, конечно, очень плохо.
Но с Владимиром Борисовичем..
Мужик он здоровый, может встретить и в лоб дать за такое.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Осипов
Горбатого могила исправит
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chikisiki
Почему его все не любят , вроде сам играет на стриме хотя если сам Карлсен и Крамник да и многие другие уверены что он читер то тогда я верю этим чемпионам они то точно знают что к чему я уверен
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sarumian
1 совпадение +
2 случайность +
3 закономерность
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
niceman
-- Гроссмейстер пожертвовал ферзя! Что делать?
-- Сдавайся пока не поздно!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
niceman
Ответ Sarumian
1 совпадение + 2 случайность + 3 закономерность
В моем понимании, совпадение > случайность. :)
А вообще, вроде, должно быть что-то такое:
1 случайность
2 тенденция
3 закономерность
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atsuktuvas
"Покуда есть на свете дураки - обманом жить нам, стало быть, с руки..." (с)
Если есть те, кто согласен играть с "Ниманнами" - они будут существовать. Как наперсточники.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
old folk
Ответ chikisiki
Почему его все не любят , вроде сам играет на стриме хотя если сам Карлсен и Крамник да и многие другие уверены что он читер то тогда я верю этим чемпионам они то точно знают что к чему я уверен
Потому что они много работали, чтобы быть в элите, а он пробился на этот уровень читерством и набрал популярность, деньги и аудиторию.
Это как всю жизнь честно работать и уважать чиновника, который купил дом, украв из бюджета
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий