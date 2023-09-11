«Происходили странные вещи». Крамник заподозрил Ниманна в жульничестве, начал подставляться под мат – и американец сдался

Владимир Крамник заметил странности в игре Ханса Ниманна в онлайн-партии.

В начале сентября Крамник и Ниманн сыграли две партии подряд со сменой фигур на Chess.com. Первую Крамник проиграл, во второй Ниманн сдался после того, как Крамник подставился под дурацкий мат.

«Я зашел на Chess.com и удивился, что Ханс предложил мне сыграть. Я хотел попробовать, потому что понимаю, что он прошел через трудный период. Может, он хочет начать новую жизнь.

Мы начали играть, и в течение партии было несколько моментов, из-за которых я почувствовал себя некомфортно. В том смысле, что его игра была очень необычна в некоторых ходах и особенно в том, что касается контроля времени.

Обычно, когда принять решение сложно, вы тратите на обдумывание больше времени, а когда ход очевиден, вы делаете его быстро. У Ханса в этой игре все было наоборот. Под конец партии я чувствовал, что не совсем уверен, если вы понимаете, о чем я. Происходили какие-то странные вещи.

Я решил прекратить эту партию и дать ему понять, что больше не хочу играть. Так что я просто сыграл f6-g5, но мой соперник сдался без очевидных на то причин», – сказал 14-й чемпион мира.

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