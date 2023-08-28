Ханс Ниманн: «С нетерпением жду, чтобы посоревноваться с Карлсеном в шахматах, а не в суде»

Ханс Ниманн заявил, что рад разрешению конфликта с Магнусом Карлсеном.

Сегодня портал Chess.com сообщил, что судебный спор урегулирован.

«Я рад, что мой иск против Магнуса Карлсена и Chess.com был решен взаимоприемлемым образом. С нетерпением жду, чтобы посоревноваться с Магнусом в шахматах, а не в суде. Также благодарен моим адвокатам, которые поверили в меня и помогли урегулировать дело», – сказал американский гроссмейстер Ниманн.

Ранее Ниманн подал в суд, указав в качестве ответчиков сайт Chess.com, 16-го чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, шахматистов Хикару Накамуру и Дэнни Ренша, а также компанию Play Magnus Group – за «разрушительный ущерб репутации, карьере и жизни». Ниманн пожаловался на организованную травлю в свой адрес и оценивал сумму ущерба в 100 миллионов долларов.

В сентябре 2022 года он снялся с турнира Sinquefield Cup в Сент-Луисе после поражения от Ниманна, а позже заявил, что не хочет играть с людьми, которые «неоднократно жульничали».

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