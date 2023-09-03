Карлсен о классических шахматах: «Буду закругляться по мере возможности. Кубок мира был единственным «мейджором», который мне не покорился, но теперь коллекция полная»

Теги Магнус Карлсен Кубок мира Шахматы

Магнус Карлсен рассказал о дальнейших планах в шахматах.

Норвежский гроссмейстер становился чемпионом мира в классических шахматах, рапиде и блице. В этом году он впервые выиграл Кубок мира.

«Ощущения очень и очень хорошие. За последние пару лет было лишь несколько вещей, которых мне хотелось бы достичь больше, чем этой победы. И это прекрасное чувство», – отметил Карлсен.

После Кубка мира норвежец опубликовал в соцсетях пост с текстом: «Шахматы? Пройдено» (в оригинале «Chess? Completed it»).

– Что ты имел в виду этим сообщением?

– Просто это был в некотором смысле единственный «мейджор» в классических шахматах, который мне не покорился. Но теперь у меня полная коллекция, и я этому очень рад.

– Теперь планируешь закругляться?

– Да. С классическими шахматами уж точно. Конечно, всегда есть что-то, чего еще можно достичь, но я буду закругляться по мере возможности.

Вероятно, я в первую очередь буду играть при каких-то особых случаях. Буду отдавать предпочтение социальным мероприятиям или чтобы это было в большей степени для развлечения, – сказал шахматист.

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