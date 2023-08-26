«Карлсен отравился едой, которую заказал в отель. Но он справился и одержал красивую победу». Дворкович о финале Кубка мира

Глава ФИДЕ рассказал, как Магнуса Карлсен отравился перед финалом Кубка мира.

На турнире в Баку Карлсен одержал победу, обыграв Рамешбабу Прагнанандху из Индии.

«Магнус рассказал, что отравился едой, которую заказал в отель. Действительно, плохо себя чувствовал во время финального матча, это было видно. Но он справился и одержал красивую победу.

Магнус счастлив, что впервые победил в Кубке мира. На церемонии награждения он много улыбался, охотно раздавал автографы, фотографировался с детьми.

В целом, кроме пары сложных моментов, весь турнир он прошел уверенно и заслужено победил», – сказал глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

«Я не мог есть последние несколько дней». Магнус Карлсен отравился перед финалом Кубка мира