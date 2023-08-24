Магнус Карлсен: «С классическим контролем времени нет никаких шансов, что я снова приму участие в матче за шахматную корону»

Теги Магнус Карлсен Кубок мира матч на первенство мира Шахматы

Магнус Карлсен озвучил условия для своего участия в матче за шахматную корону.

Сегодня Карлсен впервые в карьере победил на Кубке мира. В финале норвежец обыграл на тай-брейке Рамешбабу Прагнанандху из Индии. 

«Единственное, что могло бы меня удовлетворить – это победа. Не думаю, что это хороший настрой. 

Будущее шахмат в надежных руках! Поколение игроков 1990-94 годов рождения доминировало в течение долгого времени. Но вот пришли молодые люди 2003 года рождения и старше, которые готовы нас сменить. 

Если когда-нибудь мне снова придется играть в матче за шахматную корону, обязательным условием будет то, что партий должно быть больше, а контроль времени – короче. Считаю, что две партии в день – это очень интересно.

С классическим контролем времени нет никаких шансов, что я снова приму участие в матче на первенство мира», – сказал норвежский гроссмейстер. 

 

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1 комментарий

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Араик Оганесян
вот и играй в Рапид и Блиц. а классические шахматы это классические шахматы
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