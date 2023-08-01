Александр Жуков: «Когда я был президентом ОКР, мы предлагали включить шахматы в олимпийскую программу. Но МОК никогда особо навстречу не шел»

Теги МОК Александр Жуков ОКР Матч ТВ Шахматы

Александр Жуков высказался о возможном включении шахмат в программу Олимпийских игр.

– Уже давно идет речь о том, чтобы шахматы стали олимпийским видом спорта. Когда я был президентом ОКР, мы предлагали включить шахматы в олимпийскую программу. Даже предлагали шахматам место во время зимних Олимпийских игр.

Но МОК никогда особо нам навстречу не шел. У них всегда была догма, что зимняя Олимпиада – это либо снег, либо лед. Что же касается летних Игр, там слишком много участников и видов спорта. Поэтому включать еще множество других спортсменов, шахматистов нецелесообразно.

– Может ли МОК теперь пойти навстречу?

– Не знаю. МОК с большим опасением всегда включал новые виды спорта в программу Игр. Но шахматы – самодостаточный вид спорта. Есть свои шахматные Олимпиады, которые пользуются огромным интересом. Поэтому для шахмат отсутствие на основных Олимпийских играх абсолютно некритично, – сказал Жуков. 

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