Александр Жуков: «Когда я был президентом ОКР, мы предлагали включить шахматы в олимпийскую программу. Но МОК никогда особо навстречу не шел»

Александр Жуков высказался о возможном включении шахмат в программу Олимпийских игр.

– Уже давно идет речь о том, чтобы шахматы стали олимпийским видом спорта. Когда я был президентом ОКР, мы предлагали включить шахматы в олимпийскую программу. Даже предлагали шахматам место во время зимних Олимпийских игр.

Но МОК никогда особо нам навстречу не шел. У них всегда была догма, что зимняя Олимпиада – это либо снег, либо лед. Что же касается летних Игр, там слишком много участников и видов спорта. Поэтому включать еще множество других спортсменов, шахматистов нецелесообразно.

– Может ли теперь пойти навстречу?

– Не знаю. МОК с большим опасением всегда включал новые виды спорта в программу Игр. Но шахматы – самодостаточный вид спорта. Есть свои шахматные Олимпиады, которые пользуются огромным интересом. Поэтому для шахмат отсутствие на основных Олимпийских играх абсолютно некритично, – сказал Жуков.