«МОК пытаются удержаться между двух стульев. Предварительные условия Томаса Баха абсолютно неприемлемы». Жуков о возможном допуске россиян к Олимпиаде

Теги МОК Александр Жуков Олимпийская сборная России ОКР Париж-2024 Легкая атлетика

Александр Жуков считает, что МОК пытается «удержаться между 2 стульев» в вопросе о России.

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) еще не решил вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Надо дождаться окончательного решения МОК. Они все никак не определятся, пытаются удержаться между двух стульев. Они должны четко сформулировать условия, тогда уже можно будет сказать приемлемо это или нет.

Потому что те условия, которые предварительно озвучивал Томас Бах, абсолютно неприемлемы. Об этом говорил и Олимпийский комитет России (ОКР). Они не соответствуют хартии МОК, это очевидная дискриминация по отношению к нашим спортсменом. Конечно, на этих условиях никто не поедет», – сказал почетный президент ОКР Жуков.

 В марте МОК рекомендовал федерациям допускать индивидуальных российских спортсменов в нейтральном статусе – кроме тех, кто связан с силовыми структурами или поддерживает боевые действия.

1 комментарий

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> Они все никак не определятся, пытаются удержаться между двух стульев

А какой стул выбрал г-н Жуков? С пиками или *****?
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