Сергей Шипов: «Украинское руководство собирается превратить Кубок мира в политический форум, где все дружно будут осуждать Россию»

Теги Кубок мира сборная России Сергей Шипов сборная Украины Федерация шахмат Украины Шахматы

Сергей Шипов заявил, что Украина собирается превратить Кубок мира в «политический форум».

Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам не пожимать руки россиянам и белорусам, избегать совместных фото и видеосъемок с участниками из этих стран, не общаться, если это не предусмотрено правилами. 

«Не думаю, что у мужчин украинцы могут далеко зайти, несмотря на то, что Василию Иванчуку все же разрешили там сыграть, но его лучшие годы уже позади.

У женщин сестры Музычук могут претендовать на победу. Что касается взаимоотношений украинских шахматистов с россиянами, то в шахматах всегда все было спокойно, не было таких позорных скандалов, как в фехтовании, мы всегда нормально между собой общались.

Сейчас украинским шахматистам дали специальные рекомендации относительно того, как надо вести себя с россиянами. Украинское руководство, в том числе шахматное, собирается превратить Кубок мира в политический форум, где все дружно будут осуждать Россию, а украинцев сделают страдальцами и борцами за справедливость.

К шахматам это не имеет никакого отношения, и я надеюсь, что украинские товарищи, большинство из которых давно живет за границей, будут вести себя прилично, так как по законам шахмат рукопожатия перед партией и после нее обязательны», – сказал гроссмейстер. 

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1 комментарий

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Лука Тараканов
,,Украинские товарищи,,. Кое-кому и тамбовский волк перестал быть этим самым ,,товарищем,,.
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