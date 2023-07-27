Украинский гроссмейстер Иванчук примет участие в Кубке мира. Ранее сообщалось, что ему не дают разрешение на выезд

Теги Василий Иванчук Кубок мира сборная Украины Шахматы

Украинский шахматист Иванчук получил разрешение на выезд из страны для участия в Кубке мира.

Об этом он сообщил украинскому изданию «Гордон». 

«Очень ответственное соревнование. Сейчас собираю вещи и постараюсь сыграть как можно лучше. Турнир будет тяжелый, но буду бороться», – сказал Иванчук. 

Ранее сообщалось, что у Иванчука возникли проблемы с выездом из страны. 

Согласно действующему законодательству Украины, для выезда в спортивных целях ему необходимо разрешение Министерства молодежи и спорта, так как он моложе 60 лет. Сейчас шахматисту 54 года. 

Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа.

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