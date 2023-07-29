Карякин о рекомендациях ФШУ: «Это продолжение их антироссийской политики. Давно ничего хорошего от представителей Украины не жду»

Теги Кубок мира Сергей Карякин Федерация шахмат Украины Шахматы

Сергей Карякин высказался о рекомендациях Федерации шахмат Украины своим спортсменам.

Украинская федерация рекомендовала шахматистам не пожимать руки россиянам и белорусам на Кубке мира, избегать совместных фото и видеосъемок с участниками из этих стран, не общаться, если это не предусмотрено правилами. 

«Меня совершенно не удивляют подобные вещи, это продолжение их антироссийской политики. Здесь ничего нового я не вижу, давно ничего хорошего от представителей Украины не жду.

Думаю, что если будут матчи между россиянами и украинцами, то там всё будет зависеть от личных отношений людей. Они сами будут принимать решение, жать руки или нет.

Не думаю, что кто-то слепо будет следовать этим рекомендациям только ради того, чтобы их исполнить», – сказал российский гроссмейстер. 

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