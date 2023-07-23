Министерство спорта Украины не получало писем с просьбой разрешить пересечение границы Василию Иванчуку

Теги Василий Иванчук Кубок мира Вадим Гутцайт Федерация шахмат Украины Шахматы

Минспорта Украины не получало обращений с просьбой разрешить выезд Василию Иванчуку.

Об этом сообщил министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт. 

Ранее в СМИ появилась информация, что шахматисту не разрешили выехать из страны на Кубок мира.

Кубок мира пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Согласно действующему законодательству, для выезда из страны в спортивных целях Иванчуку необходимо разрешение Министерства молодежи и спорта, так как он моложе 60 лет (сейчас ему 54 года). Такое разрешение не было дано. 

«Федерация всеукраинская мне не прислала ни одного письма по поводу пересечения границы.

Потому что есть процедура, в соответствии с которой федерация должна отправить письмо в министерство молодежи и спорта... Ни одного письма не приходило в министерство», – сказал Гутцайт в эфире национального телемарафона. 

Украинский шахматист Иванчук не получил разрешение на выезд из страны для участия в Кубке мира

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