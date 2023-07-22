Смагин о ситуации с Иванчуком: «Даже не знаю, чего здесь больше: или глупости, или непонятно чего. Очень жаль, что все так происходит»

Теги Василий Иванчук Кубок мира Сергей Смагин Шахматы

Сергей Смагин считает глупостью не разрешать Василию Иванчуку выезжать из Украины на КМ.

В ФИДЕ сообщили, что украинский шахматист Иванчук получил приглашение выступить на Кубке мира в Баку (с 29 июля по 25 августа), но ему не разрешили выезжать из страны.

«Мы понимаем, что лучшие спортивные достижения Василия Иванчука, пожалуй, в прошлом. Но тем не менее по своему таланту он относится к плеяде тех гроссмейстеров, которые входят в мировую элиту. И то, что Иванчук не может участвовать в Кубке мира... Я даже не знаю, чего здесь больше: или глупости, или непонятно чего.

Как-то странно все это. Да, Василий Иванчук вряд ли бы выиграл Кубок мира. Но его участие в любом турнире для организаторов всегда является крайне интересным. А что касается зрителей, он всегда отличался бескомпромиссностью и своеобразием игры. Мне очень жаль, что все так происходит», – рассказал Смагин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий