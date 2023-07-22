Смагин о ситуации с Иванчуком: «Даже не знаю, чего здесь больше: или глупости, или непонятно чего. Очень жаль, что все так происходит»

Сергей Смагин считает глупостью не разрешать Василию Иванчуку выезжать из Украины на КМ.

В ФИДЕ сообщили, что украинский шахматист Иванчук получил приглашение выступить на Кубке мира в Баку (с 29 июля по 25 августа), но ему не разрешили выезжать из страны.

«Мы понимаем, что лучшие спортивные достижения , пожалуй, в прошлом. Но тем не менее по своему таланту он относится к плеяде тех гроссмейстеров, которые входят в мировую элиту. И то, что Иванчук не может участвовать в Кубке мира... Я даже не знаю, чего здесь больше: или глупости, или непонятно чего.

Как-то странно все это. Да, Василий Иванчук вряд ли бы выиграл мира. Но его участие в любом турнире для организаторов всегда является крайне интересным. А что касается зрителей, он всегда отличался бескомпромиссностью и своеобразием игры. Мне очень жаль, что все так происходит», – рассказал Смагин.