Грищук о словах Непомнящего про нежелание играть за сборную: «Я тоже могу сказать, что отказываюсь играть в НБА, на «Уимблдоне» и в финале Лиги чемпионов»

Теги Александр Грищук сборная России Ян Непомнящий ФШР Шахматы

Александр Грищук прокомментировал слова Непомнящего о нежелании играть за сборную России.

«Я, во-первых, это еще не читал, но какая разница, если нам все равно играть негде (в командных соревнованиях)? Я вот тоже могу сказать, что отказываюсь играть и в НБА, и на «Уимблдоне», и в финале Лиги чемпионов.

Во-вторых, он же не сказал, что за Россию отказывается играть. С ваших слов он отказался играть за сборную. А сборная и так нигде сейчас играть не будет.

Мне кажется, что это какая-то буря в стакане воды. У меня разногласий с федерацией нет», – сказал Грищук.

Ян Непомнящий: «Я не очень хочу выступать за сборную России при нынешних отношениях с федерацией»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Олег Растегаев
"Я не читал, но осуждаю"
даже расхожие фразы нужно уметь употреблять к месту
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий