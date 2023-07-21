Грищук о словах Непомнящего про нежелание играть за сборную: «Я тоже могу сказать, что отказываюсь играть в НБА, на «Уимблдоне» и в финале Лиги чемпионов»

Александр Грищук прокомментировал слова Непомнящего о нежелании играть за сборную России.

«Я, во-первых, это еще не читал, но какая разница, если нам все равно играть негде (в командных соревнованиях)? Я вот тоже могу сказать, что отказываюсь играть и в НБА, и на «Уимблдоне», и в финале Лиги чемпионов.

Во-вторых, он же не сказал, что за Россию отказывается играть. С ваших слов он отказался играть за сборную. А сборная и так нигде сейчас играть не будет.

Мне кажется, что это какая-то буря в стакане воды. У меня разногласий с федерацией нет», – сказал .

Ян Непомнящий: «Я не очень хочу выступать за сборную России при нынешних отношениях с федерацией»