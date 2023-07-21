Ян Непомнящий: «Я не очень хочу выступать за сборную России при нынешних отношениях с федерацией»

Теги сборная России Ян Непомнящий Чемпионат.com ФШР Шахматы

Ян Непомнящий заявил о нежелании выступать за сборную России из-за отношений с ФШР.

«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу.

При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — сказал Непомнящий

Думали, в России сильные шахматы? На самом деле за Непомнящим никого нет

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40 комментариев

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gleb_k
Ответ Георгий Большаков
А почему должна была содействовать?
А зачем она вообще нужна?
+44
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+44
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kobzone
Если честно, ФШР никак не содействовала Неплмнящему во втором матче за шахматную корону в Астане. Наверное, им выгоднее было поражение Яна. Поэтому его обиды вполне обоснованы.
+46
-4
+42
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Jenqa123
Интересно, как быстро появится комментарий Терюшкова
+35
0
+35
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Антон
Задний план одного из следующих эпизодов передачи Киселёва - "Добра Непомнящий"
+31
0
+31
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Todo
Ответ maxdux81
стелет соломку для будущей смены гражданства. ваши ставки, господа, США, Израиль, Франция?
если не поменяет гражданство, ты пошлешь ему извинения заказным письмом?
+10
-2
+8
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Veld
FrostNova приходи в Парагон или Фиссуру. Мы всегда ждём тебя на эфирах :-)
+8
0
+8
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Voyager
Всё по делу, спасибо Ян!
+9
-2
+7
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gleb_k
Ответ Георгий Большаков
Явно не для того, чтобы содействовать лицам без гражданства
Это ты на Карякина намекаешь?
+7
0
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Валентин Водичкин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
красавчик чё сказать. ждём когда налетят фермеры объяснять, что в принципе он и игрок так себе, и не нужен нам особо
+10
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Adeen
Ответ gleb_k
А зачем она вообще нужна?
Ну... С момента своего основания они там сидели и делили бюджет, высматривая успехи одиночек по России. Потом, они приписывали эти успехи себе, на что им выделяли ещё денег, которые они снова пилили. И так - многие десятки лет.
+8
-2
+6
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Георгий Большаков
Ответ gleb_k
Это ты на Карякина намекаешь?
Карякин не поехал на КМ, потому что изменник Дворкович заставлял его отказаться от гражданства
+4
-2
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2882
Ответ Георгий Большаков
Явно не для того, чтобы содействовать лицам без гражданства
А в каком месте у Яна гражданства не было?
+2
0
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debond
Ответ 97 недостаточно
Комментарий удален модератором
у тебя забыли спросить
+2
0
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DeGrig
Ответ Георгий Большаков
Явно не для того, чтобы содействовать лицам без гражданства
там руководство не патриотичное, ты о чем? они больше вредили, чем помогали российским игрокам.
+1
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Георгий Большаков
Ответ 2882
А в каком месте у Яна гражданства не было?
https://www.chess.com/news/view/2022-fide-council-ukraine-belarus-russia
В международных турнирах он участвовал, Вики уверяет, что не было
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2882
Ответ Георгий Большаков
https://www.chess.com/news/view/2022-fide-council-ukraine-belarus-russia В международных турнирах он участвовал, Вики уверяет, что не было
В Вики о тебе вообще не написано. Тебя походу тоже нет.)
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Георгий Большаков
Ответ 2882
В Вики о тебе вообще не написано. Тебя походу тоже нет.)
Для тупых: в Вики написано, что у Яна нет гражданства
+1
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2882
Ответ Георгий Большаков
Для тупых: в Вики написано, что у Яна нет гражданства
У Яна так то паспорт российский.
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Evgeny Evgeny
Ответ Антон
Задний план одного из следующих эпизодов передачи Киселёва - "Добра Непомнящий"
Вам надо в Спорт Экспресс или Советский спорт. Если помните, они такие заголовки очень любят
+1
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Adeen
Ответ Антон
Задний план одного из следующих эпизодов передачи Киселёва - "Добра Непомнящий"
Неплохо)
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Дима Рогач
Ответ Антон
Задний план одного из следующих эпизодов передачи Киселёва - "Добра Непомнящий"
Круто )
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Фаргат Гарипов
Ответ Veld
FrostNova приходи в Парагон или Фиссуру. Мы всегда ждём тебя на эфирах :-)
На самом деле - было бы интересно посмотреть. Круто, если можно было бы на СтарпёрХаб позвать - чисто между играми с НСом и Жотмом болтать :)
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Конте-Канте
Улепётуй лузер
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damondiamond
Ян - красава
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Melnikov1968
Очень многие спортсмены, в разных видах спорта, отказывались играть за сборную своей страны. Ничего страшного в этом нет.
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