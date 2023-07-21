Ян Непомнящий: «Я не очень хочу выступать за сборную России при нынешних отношениях с федерацией»
Ян Непомнящий заявил о нежелании выступать за сборную России из-за отношений с ФШР.
«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу.
При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — сказал Непомнящий.
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