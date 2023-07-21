Ян Непомнящий заявил о нежелании выступать за сборную России из-за отношений с ФШР.

«Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу.

При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», — сказал .

Думали, в России сильные шахматы? На самом деле за Непомнящим никого нет