Сергей Карякин: «Я много говорил о том, что Федерация шахмат России делает странные вещи. Теперь Непомнящий говорит примерно то же самое»

Сергей Карякин прокомментировал слова Яна Непомнящего о нежелании играть за сборную России.

«Я довольно много говорил о том, что Федерация шахмат России делает странные вещи. Теперь Ян Непомнящий говорит примерно то же самое. Причина разногласий? У меня есть определенная информация, но я считаю, что высказываться на эту тему должен Ян, а не я.

Но, как мне кажется, федерация не поддерживает своих спортсменов. Я об этом много говорил в прошлом году, меня критиковали за то, что я критикую федерацию. Говорили, что, наверное, я как-то предвзято на это смотрю.

Но теперь Ян Непомнящий говорит по сути то же самое. И я думаю, что это достаточно серьезный сигнал для шахматной федерации. Для того, чтобы задуматься – может быть, она делает что-то не то?» – сказал .

Ян Непомнящий: «Я не очень хочу выступать за сборную России при нынешних отношениях с федерацией»