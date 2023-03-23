Тренер Непомнящего: «Я расцениваю переход в Азиатскую шахматную федерацию как долгосрочное решение на перспективу»

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Тренер Яна Непомнящего оценил переход России в Азиатскую шахматную федерацию.

– Я расцениваю переход в Азиатскую шахматную федерацию как долгосрочное решение на перспективу. Сейчас последует процесс выстраивания отношений с нашими коллегами из Азии, участие в чемпионатах в рамках текущего календаря.

Как для тренера сборной для меня будет наиболее ценно, чтобы институт нашей команды работал, и у игроков была необходимая практика. Проведение товарищеских матчей и создание клубной лиги будет только способствовать этому.

Я бы поддерживал связь с нашими партнерами в Европейском шахматном союзе. Есть очень много организаторов и шахматистов, с которыми у нас хорошие отношения и взаимодействие. Они тоже нас всегда ждут за шахматной доской. Мы о них не будем забывать.

У Яна сейчас все мысли сосредоточены на предстоящем матче (за звание чемпиона мира – Sports.ru). В данный момент переход в Азиатский союз не влияет на подготовку.

– Теперь россиянам станет тяжелее отбираться на международные турниры? Конкуренция в Азии выше, чем в Европе?

– Для того, чтобы сравнить конкуренцию в Азии и Европе, необходим комплексный анализ. Давайте взглянем на примере мужчин и возьмем первую десятку лучших шахматистов мира: здесь большинство из Европы и Америки. Из Азии, кроме Дин Лижэня, сюда входит легендарный Виши Ананд.

Давайте теперь посмотрим на расклад в юниорах. Лидером является Алиреза Фируджа, представляющий Францию. Дальше идет стремительно растущий Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана, а рядом с ним по рейтингу – Гукеш Доммараджу из Индии.

Ребята быстро растут вместе со своими соотечественниками и уже достойно конкурируют с сильнейшими шахматистами мира. У нас есть хорошие ребята и девушки, и для того, чтобы достойно конкурировать с юниорами из Азии, нам нужна большая системная работа в течение многих лет. В этом вопросе я за долгосрочное планирование и анализ, – рассказал Владимир Поткин.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?

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