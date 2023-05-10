Вице-президент ФШР Смагин: «Карякин был бы очень полезен сборной России, он точно свой уровень не растерял»

Вице-президент Федерации шахмат России считает, что Сергей Карякин будет полезен сборной.

С 30 апреля по 11 мая в Сочи проходит командный чемпионат России, где Карякин выступает за Московскую область. Он принял участие в двух матчах, победив Владислава Артемьева и сыграв вничью с Евгением Наером.

«Карякин черными очень уверенно обыграл члена сборной страны (Артемьева). Задачу минимум он выполнил, чтобы вернуться в рейтинг ФИДЕ (Международной шахматной федерации).

Наверное, для него классика – это своего рода прошедший этап, но сборной страны он был бы очень полезен, он точно свой уровень не растерял. То, как он реализовывал перевес, показывает, что с техникой у него полный порядок.

Чтобы оценить его форму, нужно посмотреть, как он будет играть против разных шахматистов, с разным стилем игры. Здесь партии были позиционными. Играя с Наером, Карякин профессионально свернул игру и в интересах команды сыграл вничью», – сказал Сергей Смагин.