Вице-президент ФШР Смагин: «Карякин был бы очень полезен сборной России, он точно свой уровень не растерял»

Теги рейтинги сборная России Сергей Карякин командный чемпионат России Сергей Смагин Евгений Наер Владислав Артемьев ФШР Шахматы

Вице-президент Федерации шахмат России считает, что Сергей Карякин будет полезен сборной.

С 30 апреля по 11 мая в Сочи проходит командный чемпионат России, где Карякин выступает за Московскую область. Он принял участие в двух матчах, победив Владислава Артемьева и сыграв вничью с Евгением Наером.

«Карякин черными очень уверенно обыграл члена сборной страны (Артемьева). Задачу минимум он выполнил, чтобы вернуться в рейтинг ФИДЕ (Международной шахматной федерации).

Наверное, для него классика – это своего рода прошедший этап, но сборной страны он был бы очень полезен, он точно свой уровень не растерял. То, как он реализовывал перевес, показывает, что с техникой у него полный порядок.

Чтобы оценить его форму, нужно посмотреть, как он будет играть против разных шахматистов, с разным стилем игры. Здесь партии были позиционными. Играя с Наером, Карякин профессионально свернул игру и в интересах команды сыграл вничью», – сказал Сергей Смагин.

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