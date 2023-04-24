Городецкий о скандале вокруг слов Филатова: «Виноват Карякин. Он весь последний год занимается подрывной деятельностью в российских шахматах»

Илья Городецкий заявил, что в скандале вокруг слов Андрея Филатова виноват Сергей Карякин.

Ранее Филатов, комментируя результат седьмой партии матча за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем, сравнил российского гроссмейстера с «обезьяной с гранатой».

«Может, мое мнение достаточно неожиданное, но и здесь виноват .

Он занимается абсолютно деструктивной подрывной деятельностью в российских шахматах весь последний год – пытался организовать травлю многих ведущих российских шахматистов и организаторов, и одним из результатов этих действий стало ослабление команды шахматной федерации России: с руководящих постов ушли сильные профессионалы – Марк Глуховский, Яна Сидорчук.

Продолжает работу очень грамотный и опытный пресс-секретарь Этери Кублашвили, но, видимо, такого влияния, как ее коллеги, она на Андрея Филатова не имеет. Отсюда такое неосторожное его заявление и вообще трения с командой Непомнящего. Можно понять их досаду – называть своего претендента, который лидирует в матче на первенство мира, «обезьяной с гранатой», мягко говоря, не стоило.

Я ничего не слышал про «палки в колеса», но знаю, что Филатов – неплохой дипломат, после матча им надо будет сесть с Яном и решить все вопросы. А что касается публичных выступлений: наверное, ему стоит больше доверять опыту и знаниям пресс-секретаря федерации», – заявил экс-руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ.

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