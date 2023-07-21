Дмитрий Песков: «Шахматы совершенно необъяснимым и чудесным образом страхуют детей от всех пороков»

Теги ФИДЕ Дмитрий Песков Шахматы

Дмитрий Песков считает, что шахматы помогают в воспитании детей без «дурных привычек».

«Я не устаю радоваться тому, что в нашей стране, скорее всего, шахматы – это самый динамично развивающийся вид спорта. Не думаю, что есть какая-то статистика, но с точки зрения логистической доступности, притягательности, таинственности этого вида спорта и, если взять наш географический охват с нашими регионами, это самый динамично развивающийся вид спорта.

Шахматы несут добро, умных и здоровых детей нам, воспитывают их, являются залогом того, что наши дети растут свободными от дурных привычек, от всего неправильного. И шахматы совершенно необъяснимым и чудесным образом, вы это знаете лучше меня, страхуют детей от всех пороков», – сказал пресс-секретарь президента России.

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5 комментариев

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Alberville
Пургоносец первого ранга...
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Дмитрий
А спроси у него что-то по его сфере ответственности, скажет-я не в курсе
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Док Аксель
Мы тоже не устаём радоваться очередным перлам Пескова...
+1
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